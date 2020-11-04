Депутаты одобрили введение карантина в Англии

Против ограничений проголосовали всего 38 человек

Палата общин одобрила введение карантина в Англии после трехчасовых дебатов, сообщает BBC. За ограничительные меры проголосовали не только консерваторы, но и лейбористы. Последние выступали за общенациональный локдаун еще до появления трехуровневой системы ограничений.

«За» проголосовали 516 человек, «против» – всего 38. Несколько консервативных политиков осудили действия Бориса Джонсона, заявив, что второй карантин обрушит экономику страны, которая и так сильно пострадала в первую волну пандемии. К ним присоединились лейбористы, представляющие северо-запад Англии, где действуют самые жесткие ограничения из-за большого числа заболевших.

Шотландская национальная партия (ШНП) не принимала участия в голосовании. Со 2 ноября там действует особая пятиступенчатая система ограничений. Уэльс находится на карантине до 9 ноября, в Северной Ирландии тоже действуют ограничения.

По сообщению Sky News, на 4 ноября в стране зафиксировано 25,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 492 человека скончались. В последний раз такие цифры можно было наблюдать в мае.

Ознакомиться с ограничениями можно в материале «В Англии вводят карантин».