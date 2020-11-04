«Неизвестный» Лоуренс Лаури и его «наивная» Англия

1 ноября – день рождения Лоуренса Стивена Лаури, одного из самых важных и таинственных британских художников, мастера индустриального пейзажа, чьи работы были отмечены множеством наград. При этом практически всю свою жизнь, даже уже будучи знаменитым, Лаури проработал сборщиком арендной платы. Как скромный чиновник вошел в историю мировой живописи и почему о нем стоит посмотреть фильм на «Нетфликсе»?

«Технический» талант

Единственный сын клерка и учительницы музыки, Лоуренс Лаури родился в 1887 году в графстве Ланкашир.

Уроки рисунка у известного французского импрессиониста Адольфа Валетта и высшее техническое образование, которое он получал много лет, причудливо слились в его биографии воедино, навсегда определив любимый жанр художника – индустриальный пейзаж. Именно в нем Лаури работал больше всего, отдавая предпочтение повседневным сценам и техническим зданиям, в его исполнении вдруг обретавшим поэтичность.

Раз и навсегда выбрал он и стиль – наивная живопись, с едва намеченными фигурами людей и четкими, как на детских рисунках, формами зданий. Впечатление детских его картины при этом не производят: обилие индустриально-технических элементов, безликие крошечные человеческие фигурки и атмосфера индустрии как человеческого муравейника, деятельного и равнодушного одновременно, явно не создавались на радость детям.

Способствует серьезности и цвет: белый или серый фон, почти бесцветное небо, темные громады ткацких цехов и заводских корпусов – у картин Лоуренса Лаури очень характерная и своеобразная колористика. Рисовал он в основном родной Манчестер – то, что каждый день видел на улицах, а «индустриальное сердце» Британии поставляло сюжеты в изобилии.

«Воскресный художник»

В первых работах будущего мастера было так много архитектуры, что первая его маленькая выставка прошла в бюро архитектурной мастерской. Лаури к тому времени уже работал сборщиком арендной платы в компании «Пэлл Мэлл Проперти». Примечательно, что один из самых интересных британских художников предвоенной поры никогда не был профессиональным живописцем и рисовал исключительно в свободные от основной работы часы. Работал он сборщиком платы, затем кассиром, ежедневно по восемь часов в день, как все, пока не ушел на пенсию в 1952 году.

Отчасти причиной такого положения дел было то, что поначалу картины Лаури продавались плохо, а ему требовалось выплачивать оставшиеся после смерти отца долги и ухаживать за прикованной к постели матерью, властной и обесценивающей (их противоречивым отношениям посвящен британский фильм «Миссис Лаури и сын» (2019) c Ванессой Редгрейв и Тимоти Споллом в главных ролях). Поэтому днем Лоуренс Лаури работал за зарплату, а рисовал исключительно в выходные дни и по ночам, отдавая этому все свободное время.

Ехидные современники-критики посмеивались над этим, насмешливо именуя Лаури Sunday painter – «воскресным художником». Прозвище было обидное: в Британии тех лет так называли художников-любителей. Лаури это очень задевало, и он сердито возражал, что относится к тем «воскресным художникам», которые рисуют каждый день на неделе.

Полное признание

Интересного новичка все охотнее приглашали на выставки, сначала в различных художественных сообществах, затем в крупных галереях, а в 1932 году его приняли в Королевскую академию искусств.

Первая большая персональная экспозиция работ Лоуренса Лаури состоялась только в 1939 году. Почти все картины были распроданы, к Лаури пришел большой успех – но в стране началась война. Художник вступил добровольцем в отряд гражданской обороны и две-три ночи в неделю работал как firewatcher – дежурил на крышах родного Манчестера, отслеживая пожары во время бомбежек.

Он нарисовал много картин на военную тематику, в которых через свою уникальную индустриальную стилистику сумел передать и опасность войны, и ужас военных разрушений. Часть картин была сделана по заказу британского министерства информации – оно выбрало Лаури в качестве одного из официальных военных художников.

После окончания войны Лаури переехал из Манчестера в деревню Моттрем-в-Лонгдендейле (Mottram in Longdendale) в Чешире. Тогда в его творчестве стали чаще появляться морские пейзажи – иногда с индустриальными элементами на заднем плане (маяки, портовые здания, пароходы и т. д.), но чаще на них была просто вода, переходящая в прозрачное небо. Море он рисовал с детства, но теперь краски стали намного мягче, чем на ранних полотнах, а атмосфера – спокойнее.

В маленьком деревенском коттедже он и прожил многие годы, до самой своей смерти в возрасте 88 лет. Слава и авторитет его росли – его даже выбрали на должность официального художника коронации королевы Елизаветы II в 1953 году.

Работы Лаури появились в крупнейших галереях в стране, в том числе в галерее Тейт, картины покупались (и дорого), а его почтовый ящик всегда был забит письмами от восторженных поклонников. Мастер при этом вел жизнь эксцентричного мизантропа, любившего уединение и общавшегося исключительно со старыми друзьями.

Странный гений

Лоуренс Лаури был своеобразным человеком. В его гостиной находилось несколько десятков часов, но все они показывали разное время. Художник отказывался отрегулировать их, говоря, что ничего не хочет знать о точном времени. Он принял все академические звания – Master of Arts, Doctor of Letters и Royal Academician, с удовольствием получил статус почетного гражданина Солфорда, где когда-то учился, но отказался от всех государственных орденов – дважды от ордена Британской империи и дважды от ордена Кавалеров Чести, а в 1968 году отклонил предложение посвятить его в рыцари.

Он обожал рассказывать истории, не очень правдивые, но полные такого едкого юмора, что друзья охотно пропускали неточности мимо ушей. Везде и всюду рисовал наброски на попавшихся под руку обрывках бумаги, которые потом сразу же дарил первому подвернувшемуся ребенку в качестве сувенира.

В 88 лет Лаури заявил, что никогда не знал женщины, и искусствоведы до сих пор спорят, правда это или нет. При этом он никогда не скрывал своих lady friends. Они регулярно появлялись в окружении знаменитого художника, но и истинных отношений с каждой из них он не афишировал.

Под старость Лаури нарисовал серию скетчей эротического содержания, героиню которых отличает странная, марионеточная пластика. Исследователи до сих пор не уверены, что на них изображено: живая женщина, манекен или деревянная кукла. Выставлять эту серию Лаури не стал – она стала известна только после его смерти, при регистрации культурного наследия.

Замкнутый художник часто отказывался общаться даже с близкими друзьями, но однажды, в возрасте почти 70 лет, крепко подружился с 13-летней девочкой-школьницей по имени Кэрол-Энн и сохранил эту дружбу до конца жизни. Кэрол-Энн хотела стать художницей и написала Лаури письмо, прося совета. Мастер записал ее в художественную школу, а в конце жизни завещал молодой подруге все свое имущество, в том числе большую коллекцию собственных картин.

Несмотря на демократичность изображаемых Лаури сцен, его работы были неизвестны в Советском Союзе – уж слишком они, при всей своей народности, противоречили канонам соцреализма. И очень жаль: с такой выразительной и необычной страницей британской культурной истории было бы приятно познакомиться раньше.

Подготовила Елена Чернова