«Черный лебедь» 2020 года

Кто знает о катастрофах больше Нассима Талеба? Автор вышедшего в 2007 году бестселлера «Черный лебедь» и теории с одноименным названием – эксперт в сфере труднопрогнозируемых и редких событий со значительными последствиями. Мы приводим выдержки из его эксклюзивного интервью, состоявшегося 23 октября 2020 года в рамках онлайн-презентации Битрикс24.

Как часто мир сталкивался с пандемиями за свою историю? Почему государства и правительства оказались не готовы к сегодняшним событиям? Какие три меры необходимы, чтобы остановить распространение COVID-19 и больше не запирать людей на жесткий карантин?

– Вы говорите: «Проклятие современности состоит в том, что тех, кто объясняет, больше, чем тех, кто понимает». Вы предсказывали, что пандемия обернется большими проблемами. Об этом также говорили Билл Гейтс и многие ученые, но никто из них так и не предупредил нас об истинных масштабах происходящей сейчас катастрофы. Это они не смогли донести до нас всю серьезность проблемы или это мы толком не вняли их предостережениям? И как теперь мы можем доверять глобальным прогнозам в целом?

– Пока получается, что ваша бабушка гораздо лучше разбирается в мировых проблемах, чем чиновники. Вот она, современная реальность, и это не оттого, что чиновники глупы. Здесь дело в инстинктах наших предков: лучше перебдеть, чем недобдеть. И вот это «перебдеть» в итоге оказывается гораздо дешевле, чем «недобдеть», потому что мы, млекопитающие (не только люди), получили систему управления рисками, которая бережет нас от всяческих бед.

Но в современном мире появилось большое количество людей, которые слишком много думают. Они не понимают, где есть риски, а где нет. Поэтому они допускают логические ошибки вроде «отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия».

В итоге у нас имеется целый класс людей, которые не понимают суть происходящего, но все равно пытаются им управлять. Они не понимают, что мир сегодня гораздо уязвимее в плане пандемий, чем это было 500 лет назад. И объяснение этому простое. Сейчас нам просто негде спрятаться и переждать пандемию. Ну разве что в Новой Зеландии. Да и то 500 лет назад вы могли укрыться в местах вроде Аляски или Мексики, потому что очень малое количество людей пересекало Атлантический или Тихий океаны. Поэтому у чумы уходило до 150 лет, чтобы добраться до некоторых удаленных регионов. Скорость распространения заболевания была низкой, равно как и плотность коммуникаций.