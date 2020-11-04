«Черный лебедь» 2020 года

Кто знает о катастрофах больше Нассима Талеба? Автор вышедшего в 2007 году бестселлера «Черный лебедь» и теории с одноименным названием – эксперт в сфере труднопрогнозируемых и редких событий со значительными последствиями. Мы приводим выдержки из его эксклюзивного интервью, состоявшегося 23 октября 2020 года в рамках онлайн-презентации Битрикс24.
Как часто мир сталкивался с пандемиями за свою историю? Почему государства и правительства оказались не готовы к сегодняшним событиям? Какие три меры необходимы, чтобы остановить распространение COVID-19 и больше не запирать людей на жесткий карантин?
– Вы говорите: «Проклятие современности состоит в том, что тех, кто объясняет, больше, чем тех, кто понимает». Вы предсказывали, что пандемия обернется большими проблемами. Об этом также говорили Билл Гейтс и многие ученые, но никто из них так и не предупредил нас об истинных масштабах происходящей сейчас катастрофы. Это они не смогли донести до нас всю серьезность проблемы или это мы толком не вняли их предостережениям? И как теперь мы можем доверять глобальным прогнозам в целом?
– Пока получается, что ваша бабушка гораздо лучше разбирается в мировых проблемах, чем чиновники. Вот она, современная реальность, и это не оттого, что чиновники глупы. Здесь дело в инстинктах наших предков: лучше перебдеть, чем недобдеть. И вот это «перебдеть» в итоге оказывается гораздо дешевле, чем «недобдеть», потому что мы, млекопитающие (не только люди), получили систему управления рисками, которая бережет нас от всяческих бед.
Но в современном мире появилось большое количество людей, которые слишком много думают. Они не понимают, где есть риски, а где нет. Поэтому они допускают логические ошибки вроде «отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия».
В итоге у нас имеется целый класс людей, которые не понимают суть происходящего, но все равно пытаются им управлять. Они не понимают, что мир сегодня гораздо уязвимее в плане пандемий, чем это было 500 лет назад. И объяснение этому простое. Сейчас нам просто негде спрятаться и переждать пандемию. Ну разве что в Новой Зеландии. Да и то 500 лет назад вы могли укрыться в местах вроде Аляски или Мексики, потому что очень малое количество людей пересекало Атлантический или Тихий океаны. Поэтому у чумы уходило до 150 лет, чтобы добраться до некоторых удаленных регионов. Скорость распространения заболевания была низкой, равно как и плотность коммуникаций.
Сегодня же достаточно одной конференции где-нибудь в Страсбурге или Лас-Вегасе, посвященной какой-нибудь скучной теме вроде урологии или гастроэнтерологии, которая соберет 6–7 тыс. врачей из 150 стран мира. И если у одного из них будет коронавирус, то по возвращении домой, спустя четыре дня, эти люди разнесут заразу по всему миру. Вот в чем принципиальное отличие современного мира от мира наших предков. Именно поэтому мы нуждаемся в более грамотном управлении рисками.
– Есть ли инструмент, который позволил бы нам делать глобальные прогнозы, и можем ли мы в принципе им доверять?
– Я продолжаю утверждать, что не надо предсказывать. Надо просто быть готовым. Мы живем в таком непредсказуемом мире, что пандемии в нем распространяются намного быстрее, чем раньше, в прошлом.
Вообще-то в истории было не так много пандемий. Всего 72 задокументированных случая из тех, которые привели к смерти более 1 тыс. человек. И вот вам простое решение: как только нечто приводит к смерти определенного числа людей, вы немедленно реагируете и подавляете проблему в зародыше. А у нас вот уже девять месяцев идет пандемия, но чиновники продолжают тратить деньги на ядерное оружие, вместо того чтобы тестировать людей. Простое бизнес-решение – экспресс-тест, пусть с погрешностью, но так все равно лучше, чем ничего. Сделал тест – проходи спокойно куда тебе надо. Если бы у нас было что-то подобное, мы бы сейчас разговаривали не о пандемии, а о чем-то более приятном.
– Как, по вашему мнению, должны действовать власти, чтобы помочь населению и бизнесу в такой кризисной ситуации?
– Они сделали все неправильно. Исключение – Китай, Тайвань и другие страны Азии, там решительные меры были приняты почти сразу. И теперь у них более-менее спокойно. Когда вы сталкиваетесь с проблемой такого масштаба, полумер недостаточно. Массового карантина можно избежать, если ввести поголовный масочный режим, изолировать суперраспространителей и проводить массовые тестирования.
У европейцев странная, противоречивая политика – не пускать людей в бары, но при этом позволять толпам спускаться в метро: «Ну, ведь им нужно как-то добираться на работу». Этот промежуточный вариант был максимально неубедителен и стоил нам многих человеческих жизней, да и денег. Надо было изолировать суперраспространителей сразу же, отменить авиарейсы между континентами и ввести карантин.
– Недавно ВОЗ объявила, что для победы над коронавирусом главное не карантин, а взаимное доверие между властями и населением. Как, по-вашему мнению, следует поступить чиновникам?
– Надо всего лишь изолировать суперраспространителей. Определить, как именно распространяется вирус, и не запирать людей по домам. Потому что, во-первых, они все равно вас не послушают, а во-вторых, нет смысла устраивать репрессии по этому поводу. Вместо карантина нужно применять массовое тестирование, например, в аэропортах перед посадкой на самолет. Это позволит избежать введения карантина, особенно по мере того, как тесты на коронавирус будут становиться более точными. Властям надо было вкладывать средства в разработку системы экспресс-тестов, а не тратить их непонятно на что.
Пункт первый – изолировать суперраспространителей, понять, как именно распространяется вирус. Пункт второй – мы знаем, что скорость распространения выше в местах массового скопления людей, значит, нужно их избегать. И конечно, третий пункт – заставить людей носить маски. Даже если мы не знаем, насколько это эффективно, но лучше так, чем никак. Анализируя статистические данные, я пришел к выводу, что даже этих трех мер было бы достаточно, чтобы предотвратить пандемию.
Меры, которые были приняты уже во время пандемии, тоже были не во всем логичны. Правительство США помогало корпорациям, вместо того чтобы помогать простым людям. Многие корпорации пострадали во время пандемии, но они этого заслужили. Авиакомпании этого заслужили, и они уже не оправятся, потому что продолжают гнуть свою линию. Посмотрите, вот мы сейчас успешно общаемся через Zoom, а есть и другие аналогичные платформы. Все это сильно ударит по авиаперевозкам бизнес-класса. Многие авиакомпании зарабатывают именно на бизнес-классе – а получается, офлайн-конференции не так уж нужны.
Давайте помогать простым людям – сотрудникам авиакомпаний, а не их бизнес-структурам и не за счет налогоплательщиков. Особенно с учетом того, что авиакомпании невольно поспособствовали распространению вируса. С другой стороны, как только все это закончится, у лоукостеров типа Ryanair, массово доставляющих британцев в Испанию, чтобы они там могли выпить на пляже, дела будут идти хорошо. Потому что люди все равно будут путешествовать, но уже не бизнес-классом. Вот поэтому некоторые действия властей у меня вызывают недоумение.
Кризис пагубно отражается на благосостоянии простых граждан, и нужно помогать именно им, поощряя среди них самых находчивых, тех, кто организует новые бизнесы, способные работать в новых условиях.
Подготовила Елена Неделя
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