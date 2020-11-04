Новая жизнь старых вещей

Лондонцы смогут отдать ненужные зимние вещи на благотворительность

Если у вас в гардеробе есть старое зимнее пальто, которые вы уже не носите, не спешите его выкидывать! Возможно, оно еще подарит тепло кому-то, заявляет Secret London.

С 9 по 14 ноября в Лондоне пройдет благотворительная акция Wrap Up London. Уже десять лет подряд волонтеры собирают ненужные зимние вещи, сортируют их, а потом передают благотворительным организациям по поддержке бездомных, приютам и центрам временного размещения беженцев.

Мероприятие состоится и в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса, передают организаторы.Зимние вещи можно будет отнести в следующие точки сбора:

– станция метро Ливерпуль-стрит (Broadgate entrance). Волонтеры примут одежду 11, 12, 18 и 19 ноября с 10:30 до 14:00;

– чарити-шоп Clothes For Causes в Гринвиче;

– отделения Safestore Self Storage в Челси, Уимблдоне, Чизике, Ноттинг-Хилле, Фулэме, Уондсворте, Нью-Кросс, Сент-Джонс-Вуде, Камден-Тауне, Бермондси, Клэпхеме, на Холлоуэй-роуд и в Кройдоне.

Сортировка и раздача вещей пройдет с 15 по 25 ноября. В прошлом году лондонцы пожертвовали 27 тыс. пальто! Подробную информацию можно узнать на официальном сайте Wrap Up London.