Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm

Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 2 ноября 2020 года

Общие правила иммиграционной политики

Исключительная привилегия (exceptional assurance), предоставляемая Home Office (по сути – выдача дополнительного временного вида на жительство ввиду коронавируса), первоначально была доступна только тем, у кого срок действия визы истекал до 31 октября 2020 года. Действие этой привилегии продлили до 30 ноября 2020 года в связи со вторым национальным локдауном. Дальнейшее продление схемы также вероятно.

Люди, запрашивающие исключительную привилегию от Home Office, должны заполнить онлайн-форму, объяснив, почему они не могут уехать из Великобритании до 30 ноября.

Руководство Home Office также позволяет подавать заявление на получение дальнейшего вида на жительство, чтобы остаться в Великобритании, даже в тех случаях, когда в обычном порядке заявителю нужно было бы подавать заявление на визу из его родной страны, при условии что это заявление признается срочным.

Сдача биометрии

На какое-то время Home Office перестал настаивать на том, чтобы заявители предоставляли свежий набор отпечатков пальцев (биометрии) каждый раз, когда они продлевают свое разрешение на пребывание в Великобритании. Теперь это правило распространяется только на обладателей студенческих виз.

Если предыдущие отпечатки пальцев можно использовать повторно, абитуриенты-студенты могут прислать фотографию вместе с подтверждающими документами. Там, где это применимо, это будет означать, что им не нужно будет приходить на встречу в визовом центре UKVCAS или SSC Service Point для предоставления новой биометрической информации.

Программа вынужденных оплачиваемых отпусков будет расширена

Премьер-министр Борис Джонсон объявил в субботу, 31 октября, что жители страны и предприятия по всей Великобритании получат дополнительную финансовую поддержку в рамках плана правительства на следующем этапе мер борьбы с эпидемией.

Объявив о месячном карантине в Англии, включая закрытие пабов, ресторанов, тренажерных залов и необязательных магазинов, премьер-министр сказал, что правительственная программа сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом, также известная как схема Furlough, будет продлена до декабря; в соответствии со схемой сотрудники получают 80% своей текущей заработной платы за неотработанные часы, но не более £2 500 в месяц.

Таким образом, затраты работодателей на сохранение рабочих мест будут снижены по сравнению со схемой, действие которой закончилось 31 октября. Это означает, что продленная схема Furlough более выгодна для работодателей, чем была в октябре.

Малые и крупные работодатели, благотворительные и некоммерческие организации имеют право на продленную схему сохранения рабочих мест, которая будет действовать еще в течение месяца.

Чтобы иметь право на это продление, сотрудники должны быть включены в список лиц, получающих заработную плату на 30 октября 2020 года, но при этом им необязательно было использовать схему Furlough ранее.

Компании будут иметь возможность возвращать сотрудников, находящихся на Furlough, на работу на неполный рабочий день, также они могут находиться в вынужденном отпуске полный рабочий день, при этом работодатели должны будут покрыть только взносы на социальное страхование и пенсионные взносы работодателя, которые в среднем составляют всего 5% от общих затрат на содержание персонала.

Программа поддержки рабочих мест, которая должна была вступить в силу в воскресенье, 1 ноября, была отложена до окончания срока действия схемы Furlough.

Кроме того, предприятия, коммерческие помещения которых вынуждены закрыться в Англии, получат гранты на сумму до £3 000 в месяц в рамках программы субсидирования местных ограничений. Также местным властям выделяется £1,1 млрд (из расчета £20 на человека) на единовременные выплаты для оказания более широкой поддержки предприятиям.

Гранты, доступные самозанятым лицам, пострадавшим от коронавируса, также были удвоены до 40% от прибыли, но они не могут составлять более £3 750 за три месяца.

Чтобы домовладельцы были спокойны, также будут продлены ипотечные каникулы. Заемщики, которые пострадали от коронавируса и еще не использовали отсрочку по выплате ипотечного кредита, будут иметь право на шестимесячную отсрочку, а те, кто уже получил отсрочку, смогут увеличить ее до шести месяцев без отражения этого в их кредитной истории.

Министр финансов Риши Сунак заявил: «За последние восемь кризисных месяцев мы помогли миллионам людей продолжать обеспечивать их семьи. Но сейчас – вместе со многими другими странами мира – нас ждет тяжелая зима. Я всегда говорил: мы сделаем все, что потребуется, по мере развития ситуации. Теперь, когда ограничения ужесточаются, мы предпринимаем шаги по предоставлению дополнительной финансовой поддержки для защиты рабочих мест и предприятий. Эти изменения обеспечат жизненно важную систему социальной защиты для людей по всей Великобритании».

Правительство увеличит поддержку самозанятых лиц

Министр финансов Риши Сунак объявил 3 ноября, что самозанятые лица смогут претендовать на государственную помощь в размере до 80% прибыли во время месячной изоляции.

Чтобы обеспечить соответствие схеме Furlough, программа поддержки доходов для самозанятых лиц (SEISS) станет более щедрой: самозанятые лица смогут получить 80% своей средней торговой прибыли за ноябрь.

Чтобы гарантировать, что нуждающиеся в поддержке получат ее как можно скорее, выплаты также будут производиться ранее, чем ожидалось, так как дата начала подачи заявок перенесена с 14 декабря на 30 ноября.

Изменения обеспечат поддержку самозанятых лиц, которые временно не могут вести свой бизнес или потеряли клиентов из-за пандемии.

Поскольку гранты SEISS рассчитываются на три месяца, повышение за ноябрь до 80% вместе с 40-процентным уровнем торговой прибыли за декабрь и январь увеличивает общий размер третьего гранта до 55% торговой прибыли. Таким образом, максимальный размер гранта увеличится до £5 160.

Кроме того, доступ к дополнительной поддержке смогут получить больше предприятий и самозанятых лиц. Срок подачи заявок на схемы кредитования был дополнительно продлен до 31 января 2021 года.

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