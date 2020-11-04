Все за фунт: прошлое и настоящее британских паундшопов

Сложно представить главную улицу (High Street) в большинстве районов Лондона без магазина, где все товары продаются за фунт. Но история «фунтовиков», или паундшопов, началась вовсе не в Великобритании: бюджетные магазины обязаны своим существованием американскому предпринимателю Фрэнку Уинфилду Вулворту.

Подрабатывая в магазине, Вулворт заметил, что товары по фиксированной низкой цене уходят быстрее. Вскоре он открыл собственный магазин с большим ассортиментом продукции для дома. Так родились магазины five-and-dime («все по пять и десять»), на которых Вулворт сколотил целое состояние. Первый магазин Woolworth’s в Великобритании открылся в Ливерпуле в 1909 году. В 1982 году Woolworth’s официально перешел в британскую собственность и был приобретен компанией Paternoster Stores Ltd. В 2008 году компания обанкротилась, все 800 магазинов были закрыты.

Падение империи Woolworth’s в Великобритании стало подарком новому поколению разнообразных паундшопов, которые как грибы росли в разных районах страны в разгар экономического кризиса.

Король рынка

В 1990 году Стив Смит и его отец Кит основали Poundland, первый магазин они открыли в Бертоне-на-Тренте. Несмотря на то что каждый предмет в магазине стоил £1, доходы сеть получала баснословные, а к 2002 году ей принадлежало уже 70 магазинов. Несколько раз Poundland переходил из рук в руки. В 2011 году ретейлер расширил свою деятельность, обосновавшись в Ирландии, а также открыв дочернюю сеть дисконтных магазинов в Европе под названием Dealz. Более того, в 2016 году Poundland смог устранить ближайшего конкурента, сеть 99p Stores, и приобрел его торговые точки.

Формула успеха

Причины, по которой паундшопы могут продавать большое количество товара по низкой цене, сводятся к нескольким экономическим принципам. Во-первых, это оптовая закупка. Как известно, чем больше мы покупаем, тем больше экономим. Крупные сети магазинов могут позволить себе покупать целые контейнеры напрямую из Китая по гораздо более низкой цене, чем через дистрибьюторов.

Здесь проявляется второй принцип – вытеснение дистрибьюторов. Обычно розничные магазины закупают товары у посредников, называемых дистрибьюторами, а те, в свою очередь, покупают у производителя. Это избавляет магазины от необходимости иметь дело со множеством поставщиков. Поскольку магазины, продающие товары по £1, нуждаются в больших объемах товаров, они могут позволить себе закупать их непосредственно у производителя по более низкой цене, в особенности в Китае.

В-третьих, в таких магазинах невелика разница между себестоимостью товара и продажной ценой. Получить прибыль с таких продаж можно, только продавая большие количества продукции за счет оптовых закупок.

И наконец, низкая стоимость товара увеличивает число покупок, совершаемых покупателями. Согласитесь, из такого магазина сложно выйти с одним приобретением.

Но не только это повлияло на успешность паундшопов. Покупатели – их главная сила. Экономическая ситуация в стране непосредственно влияет на поведение потребления, и оно все чаще сводится к поиску выгодных покупок. К тому же рост дешевого производства в Китае позволил увеличить выбор доступных и недорогих товаров, причем часть из них производится непосредственно для таких магазинов.

Как в паундшопы попадают известные бренды?

Обратите внимание на количество раскрученных торговых марок на полках крупных паундшопов – среди них Kellogg’s, Cadbury, Fairy, Nestle и многие другие. Дело в том, что именно в «фунтовиках» крупные компании могут при необходимости сбывать избыток продукции. Например, у Cadbury внезапно отменился крупный заказ, а Poundland будет рад приобрести продукцию по сниженной цене и в большом количестве. Другие известные бренды оказываются в паундшопах из-за смены упаковки, когда нужно непременно избавиться от старого варианта или объема. Также «фунтовики» могут перекупить товар у других продавцов, которые, к примеру, обанкротились.

Магазин для бедных?

По мнению руководителя сети Poundland Джима Маккарти, их магазины предназначены для разных покупателей. Маккарти утверждает, что в магазины Poundland сегодня наведывается большое количество представителей среднего класса. В целом популярность сети среди малоимущего населения можно объяснить тем, что такие покупатели охотнее занимаются поиском скидок и дешевых товаров. Представители же среднего класса скорее сделают все покупки в одном крупном супермаркете. Но все это неоднозначно, и руководство Poundland настаивает на том, что их магазины популярны у людей с разным достатком.

Невзирая на бесспорный коммерческий успех магазинов-«фунтовиков», их появление воспринимается негативно – многие британцы полагают это дурным признаком, говорящим о грядущей геттоизации района. Некоторые даже считают, что присутствие фунтовых магазинов снижает цены на жилье поблизости.

Феномен паундшопа

Паундшоп – это не всегда дешево. Многие покупатели жалуются на ложное ощущение дешевизны. Попадая в такой магазин, сложно отказать себе в покупке чего-то ненужного, ведь цена вопроса всего £1! Но это не единственный ход, которым пользуются такие магазины. Покупая брендовый товар, мы редко обращаем внимание на его вес или количество в упаковке. Так, например, упаковка из четырех шоколадок Mars может стоить £1 в Poundland и ASDA, но общий вес батончиков в ASDA будет больше. Кроме этого, паундшопы часто рассчитывают на то, что вы возьмете с полки тот или иной товар по инерции (например, отбеливатель за £1), хотя в других местах его можно купить дешевле.

В прошлом году компания Poundland отказалась от своего знаменитого слогана «Everything’s £1», и теперь товары здесь продаются по цене от £0,50 до 10. Подразумевается, что, покупая определенные товары по более высокой цене, вы будете здорово экономить по сравнению с ценой того же товара в другом магазине. С другой стороны, придя за дешевыми покупками, вы теперь запросто сможете оставить в магазине сотню фунтов.

Что стоит купить за £1?

Материалы для детских поделок

Такого товара в паундшопах обычно очень много. В эту категорию входят наклейки, раскраски, арт-наборы, фломастеры, карандаши и материал для скрапбукинга. С канцелярскими товарами нужно быть осторожнее: шариковая ручка в обычном супермаркете может обойтись дешевле, а вот упаковка почтовых конвертов – отличная покупка.

Книги

На полках паундшопов можно найти как популярную литературу, так и классику, кулинарные и детские книги, коллекционные издания, развивающие пособия и многое другое.

Декорации и сезонный товар

Украшения к Рождеству и Хеллоуину, елочные игрушки, товары для летнего отдыха, пасхальные сувениры – все это лежит на полках паундшопов. Многие родители отправляются в «фунтовики» за баннерами ко дню рождения, подарочными наборами (gift bag) для гостей и одноразовой посудой. Здесь же часто можно купить и надуть гелиевые шарики.

Мешки для мусора

Мусорные мешки – последнее, на что хотелось бы тратить деньги, к тому же завсегдатаи паундшопов утверждают, что там продают очень качественный товар.

Брендовый товар с неистекшим сроком годности

Если вам на глаза попался гель для душа или шампунь известного бренда и стоит он всего £1, не стоит искать подвох, пора запасаться. Только обязательно удостоверьтесь, что объем средства не изменился и срок годности истекает не в этом месяце.

Подготовила Вероника Гориа-Саво