«Роллс-Ройс» и «Дух экстаза»

За всю историю марки было выпущено чуть более 20 моделей. Начиная с 40-х годов классические автомобили класса люкс получали пронизанные духом ностальгии названия: «Серебряная дымка» – Silver Wraith, «Серебряный рассвет» – Silver Dawn, «Серебряное облако» – Silver Cloud (с 1965 года «Серебряная тень» – Silver Shadow).

Престиж марки «Роллс-Ройс» был столь велик, что компания стала поставщиком автомобилей для британского королевского дома, многих правящих и аристократических семейств мира. Роллс-ройс – чисто английский автомобиль, предназначенный для аристократии. Нужно заметить, что, кроме всего прочего, автомобили фирмы обладали поистине потрясающим качеством – все они собраны вручную. И самое главное, роллс-ройсы собирают только в Великобритании!

Особая сборка

Автомобили марки «Роллс-Ройс» и по сей день остаются символом элитарности и изысканного вкуса. Говорят, что до сих пор углы знаменитой решетки радиатора обязательно опиливаются в тисках напильником слесаря, а затем паяются вручную. Каждый собранный автомобиль проходит 2 тыс. км испытательного пробега, потом разбирается. Каждый узел и деталь (имеющие, кстати, личные маркировки и рабочих-изготовителей, и сборщиков) тщательно проверяется, затем кузов окрашивается, после чего автомобиль окончательно собирается.

Роллс-ройсы окрашивают в 12 слоев, обязательно нитрокраской, потому что только она дает ощущение глубины. Каждый из слоев перед нанесением следующего слоя полируют, затем краску покрывают эмалью.

Цена легенды

Роллс-ройс – автомобиль престижный, для селебрити; сегодня им владеют Дэвид Бекхэм, Том Брэйди, Шакил О’Нил, Леди ГаГа, Бейонсе, Дженнифер Лопес и многие другие. Первый роллс-ройс 10 HP, то есть мощностью десять лошадиных сил, был продан за £395 (пусть вас не обманывает кажущаяся скромность этой цифры – примерно такой в то время была средняя цена дома в центре Лондона!), а в 2007-м куплен на аукционе за £3,5 млн.

Самым дорогим из роллс-ройсов – £5 млн – является Phantom Solid Gold. На отделку этой машины пошло 120 кг 18-каратного золота – оно повсюду: на колесах, на передней решетке, на ручке багажника и даже внутри салона. Автомобиль был изготовлен на заказ для клиента из одной из ближневосточных стран, и его бронебойная обшивка выдержит не одну очередь из автомата Калашникова.

«Дух экстаза»

В 1907 году на решетке радиатора находилась первая эмблема «Роллс-Ройс», состоящая из двух букв R на красном фоне, а в 1911 году на капоте появилась фигурка, изображающая летящую женщину. Она была создана художником Чарльзом Сайксом по заказу лорда Джона Монтегю, страстного автолюбителя и пионера автомобильного движения в Англии.

Идея эмблемы не приходила художнику в голову до тех пор, пока он сам не прокатился на этом автомобиле. Тогда он понял, что символом должна быть крылатая богиня – богиня скорости, удачи, богатства, богиня тех, кто на самой вершине жизни. В качестве модели Сайкс выбрал мисс Элеонору Веласко Торнтон, личного секретаря лорда Монтегю и его спутницу, какой она была на фотосессии для первого британского автомобильного журнала Cars Illustrated.

Первоначально скульптор создал фигуру с прижатым к губам пальцем, что символизировало тайную любовь. Сперва эмблему назвали «Шепот», но потом название поменяли на Flying Lady of Ecstasy («Леди, летящая в экстазе») и Spirit of Ecstasy («Дух экстаза»).

«Леди» не отлита из чистого серебра, это миф. В былые годы ее изготавливали из сплава меди, цинка и никеля, а сегодня – из нержавеющей стали. Но то, что фигурку полируют порошком измельченных косточек черешни, чистая правда.

Сегодня фигурка мгновенно исчезает под капотом в двух случаях: при ДТП (автоматически) и при нажатии кнопки на приборной доске (чтобы защитить на стоянке от вандалов).

врезки

Более 65% роллс-ройсов до сих пор в строю и на дорогах.

Для водителей культовой машины есть программа Rolls-Royce’s White Glove, где их учат, в частности, как закрывать и открывать двери, не оставляя отпечатков пальцев, и бесшумно тормозить.