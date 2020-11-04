«Роллс-Ройс» и «Дух экстаза»

Роскошные и дорогие. Эталон качества и престижа. Самые желанные и самые недосягаемые. Автомобили, на которых ездили королева Англии и король Италии, шах Ирана и русский царь, император Эфиопии и махараджи Индии, европейские аристократы и звезды Голливуда. Роллс–ройсы (Rolls-Royce) – автомобили изумительной красоты. На них хочет прокатиться каждый водитель в мире!
В 30 км от Бильбао (город в Стране Басков, на севере Испании) есть музей антикварных и классических автомобилей, где находится одна из лучших коллекций машин марки «Роллс-Ройс» в Европе, а может, даже и в мире. Музей, в котором я побывал еще до пандемии, называется Torre Loizaga и принадлежит испанскому бизнесмену по имени Мигель де ла Виа. Там целых 45 роллс-ройсов – среди них эксклюзивные модели Silver Ghost, оригинальные Rolls-Royce 40/50 HP, презентация которых на лондонской «Олимпии» в 1906 году произвела фурор и вошла в историю, после того как автомобили прошли тест на надежность, преодолев 24 тыс. км за 40 дней без поломок. В музее также есть роллс-ройс Silver Cloud – он приобрел огромную популярность, сыграв главную роль на свадьбе принца Монако Ренье и актрисы Грейс Келли.
В начале Первой мировой в британских войсках числились сотни бронированных роллс-ройсов с гнездом для пулемета. Девять машин использовал Лоуренс Аравийский во время бунта в пустыне – он сделал вывод, что в пустыне роллс-ройс ценнее рубина. Свой бронированный роллс-ройс был и у Владимира Ленина, приобретшего «Серебряный призрак» с 15-процентной скидкой (вместе с партией двигателей для бомбардировщиков) и оснастившего его гусеницами и полозьями для передвижения по снегу. Последнюю поездку эта легендарная машина совершила, доставляя на похороны гроб с телом Ленина.
Чарльз Стюарт Роллс и Фредерик Генри Ройс
Создатели легендарной машины – барон Чарльз Стюарт Роллс из Лондона, выпускник Итона и Кембриджа, гонщик и летчик, и Фредерик Генри Ройс из городка Этуолтон под Питерборо, механик из семьи мельника. Гениальный инженер Генри Ройс сконструировал мощный мотор в своей мастерской в Манчестере, а Чарльз Роллс, у которого был салон автомобилей в Лондоне, сделал эту разработку автомобилем аристократов и королей.
Генри Ройс создал авиамоторы и для боевых самолетов, на которые пришлась основная мощь союзной авиации во Второй мировой войне. Аэропланы с его моторами пересекли Атлантику за 16 часов и оказались первыми долетевшими из Англии до Австралии. Генри Ройс стал рыцарем Британской империи. Чарльз Роллс летал еще и на воздушных шарах, пересекая Ла-Манш, а 12 июля 1910 года стал первым британцем – жертвой авиакатастрофы. Череда случайных обстоятельств свела их в 1904 году, а в 1906 году в Великобритании родился шедевр с романтичным названием Silver Ghost («Серебряный призрак»), которое ему дали за серебристый цвет и бесшумный мотор.
За всю историю марки было выпущено чуть более 20 моделей. Начиная с 40-х годов классические автомобили класса люкс получали пронизанные духом ностальгии названия: «Серебряная дымка» – Silver Wraith, «Серебряный рассвет» – Silver Dawn, «Серебряное облако» – Silver Cloud (с 1965 года «Серебряная тень» – Silver Shadow).
Престиж марки «Роллс-Ройс» был столь велик, что компания стала поставщиком автомобилей для британского королевского дома, многих правящих и аристократических семейств мира. Роллс-ройс – чисто английский автомобиль, предназначенный для аристократии. Нужно заметить, что, кроме всего прочего, автомобили фирмы обладали поистине потрясающим качеством – все они собраны вручную. И самое главное, роллс-ройсы собирают только в Великобритании!
Особая сборка
Автомобили марки «Роллс-Ройс» и по сей день остаются символом элитарности и изысканного вкуса. Говорят, что до сих пор углы знаменитой решетки радиатора обязательно опиливаются в тисках напильником слесаря, а затем паяются вручную. Каждый собранный автомобиль проходит 2 тыс. км испытательного пробега, потом разбирается. Каждый узел и деталь (имеющие, кстати, личные маркировки и рабочих-изготовителей, и сборщиков) тщательно проверяется, затем кузов окрашивается, после чего автомобиль окончательно собирается.
Роллс-ройсы окрашивают в 12 слоев, обязательно нитрокраской, потому что только она дает ощущение глубины. Каждый из слоев перед нанесением следующего слоя полируют, затем краску покрывают эмалью.
Цена легенды
Роллс-ройс – автомобиль престижный, для селебрити; сегодня им владеют Дэвид Бекхэм, Том Брэйди, Шакил О’Нил, Леди ГаГа, Бейонсе, Дженнифер Лопес и многие другие. Первый роллс-ройс 10 HP, то есть мощностью десять лошадиных сил, был продан за £395 (пусть вас не обманывает кажущаяся скромность этой цифры – примерно такой в то время была средняя цена дома в центре Лондона!), а в 2007-м куплен на аукционе за £3,5 млн.
Самым дорогим из роллс-ройсов – £5 млн – является Phantom Solid Gold. На отделку этой машины пошло 120 кг 18-каратного золота – оно повсюду: на колесах, на передней решетке, на ручке багажника и даже внутри салона. Автомобиль был изготовлен на заказ для клиента из одной из ближневосточных стран, и его бронебойная обшивка выдержит не одну очередь из автомата Калашникова.
«Дух экстаза»
В 1907 году на решетке радиатора находилась первая эмблема «Роллс-Ройс», состоящая из двух букв R на красном фоне, а в 1911 году на капоте появилась фигурка, изображающая летящую женщину. Она была создана художником Чарльзом Сайксом по заказу лорда Джона Монтегю, страстного автолюбителя и пионера автомобильного движения в Англии.
Идея эмблемы не приходила художнику в голову до тех пор, пока он сам не прокатился на этом автомобиле. Тогда он понял, что символом должна быть крылатая богиня – богиня скорости, удачи, богатства, богиня тех, кто на самой вершине жизни. В качестве модели Сайкс выбрал мисс Элеонору Веласко Торнтон, личного секретаря лорда Монтегю и его спутницу, какой она была на фотосессии для первого британского автомобильного журнала Cars Illustrated.
Первоначально скульптор создал фигуру с прижатым к губам пальцем, что символизировало тайную любовь. Сперва эмблему назвали «Шепот», но потом название поменяли на Flying Lady of Ecstasy («Леди, летящая в экстазе») и Spirit of Ecstasy («Дух экстаза»).
«Леди» не отлита из чистого серебра, это миф. В былые годы ее изготавливали из сплава меди, цинка и никеля, а сегодня – из нержавеющей стали. Но то, что фигурку полируют порошком измельченных косточек черешни, чистая правда.
Сегодня фигурка мгновенно исчезает под капотом в двух случаях: при ДТП (автоматически) и при нажатии кнопки на приборной доске (чтобы защитить на стоянке от вандалов).
врезки
Более 65% роллс-ройсов до сих пор в строю и на дорогах.
Для водителей культовой машины есть программа Rolls-Royce’s White Glove, где их учат, в частности, как закрывать и открывать двери, не оставляя отпечатков пальцев, и бесшумно тормозить.
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