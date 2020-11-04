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Студентам Кембриджского университета запретили уезжать домой на карантин

Студентам Кембриджского университета запретили уезжать домой на карантин
Фото:123rf.com

В противном случае они лишатся возможности продолжить обучение

Главы нескольких колледжей Кембриджского университета заявили, что во время карантина студенты должны остаться на территории учебного заведения. Если они самовольно уедут домой, то не смогут завершить обучение и получить диплом, пишет The Telegraph.

В письменном обращении главы Джизус-колледжа говорится, что в отдельных случаях получить разрешение обучаться на отъезд можно, сообщает The Tab. В противном случае студент «лишается возможности перейти на следующий курс или получить диплом». Старший преподаватель Робинсон-колледжа подтвердил, что это будет считаться нарушением правил учебного заведения.

По словам представителя университета, они опираются на правительственные рекомендации о необходимости ограничить передвижение по стране. Министр Великобритании по делам университетов Мишель Донелан обратилась к студентам в «Твиттере», попросив соблюдать ограничительные меры.

Но в Национальном союзе студентов (NUS) заявляют, что у людей должен быть выбор. Студенты считают, что университет принуждает их соблюдать «древние правила». «Многие из нас предпочли бы на это время быть со своими семьями», – заявил один из протестующих.

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