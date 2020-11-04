Выборы президента США. Главное

Джо Байден и Дональд Трамп сражаются за президентское кресло

3 ноября в США состоялись президентские выборы. От Республиканской партии баллотировался действующий президент страны Дональд Трамп, от демократов – бывший вице-президент Джо Байден. Помимо главы государства жители США выбирали тридцать пять сенаторов, тринадцать губернаторов и 435 членов Палаты представителей.

По сообщению Newsweek, явка составила 66,9% и оказалась самой высокой за последние 120 лет.

Выше она была только в 1900 году – тогда на выборы пришли 73,7% жителей страны.

Аналитики прочили уверенную победу Джо Байдену, однако исход удивил многих, пишет The Economist. Для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 из 538 голосов выборщиков. Спустя почти день Байден и Трамп идут с минимальным разрывом, поэтому говорить о победе кого-либо из них преждевременно.

Тем не менее, действующий президент США уже выступил с заявлением, в котором поздравил себя и штат с победой. По его словам, исход выборов предельно ясен. Джо Байден обратился к избирателям в родном штате Делавэр и поблагодарил всех за поддержку.

По данным CNN, Байден набирает 248 голосов, Трамп – 214, однако последний с результатами не согласен. Штаб президента США требует пересчитать голоса в штате Висконсин, который принес Байдену 10 голосов. Помимо этого Трамп уверен, что демократы пытаются манипулировать голосами в Пенсильвании и Мичигане, которые считаются ключевыми для победы на выборах.