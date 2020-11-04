subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Выборы президента США. Главное

Выборы президента США. Главное
Фото:commons.wikimedia.org и flickr.com/gageskidmore

Джо Байден и Дональд Трамп сражаются за президентское кресло

3 ноября в США состоялись президентские выборы. От Республиканской партии баллотировался действующий президент страны Дональд Трамп, от демократов – бывший вице-президент Джо Байден. Помимо главы государства жители США выбирали тридцать пять сенаторов, тринадцать губернаторов и 435 членов Палаты представителей.

По сообщению Newsweek, явка составила 66,9% и оказалась самой высокой за последние 120 лет.

Выше она была только в 1900 году – тогда на выборы пришли 73,7% жителей страны.

Аналитики прочили уверенную победу Джо Байдену, однако исход удивил многих, пишет The Economist. Для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 из 538 голосов выборщиков. Спустя почти день Байден и Трамп идут с минимальным разрывом, поэтому говорить о победе кого-либо из них преждевременно.

Тем не менее, действующий президент США уже выступил с заявлением, в котором поздравил себя и штат с победой. По его словам, исход выборов предельно ясен. Джо Байден обратился к избирателям в родном штате Делавэр и поблагодарил всех за поддержку.

По данным CNN, Байден набирает 248 голосов, Трамп – 214, однако последний с результатами не согласен. Штаб президента США требует пересчитать голоса в штате Висконсин, который принес Байдену 10 голосов. Помимо этого Трамп уверен, что демократы пытаются манипулировать голосами в Пенсильвании и Мичигане, которые считаются ключевыми для победы на выборах.

profile-sample2
Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm
04-11-2020
profile-sample2
«Закон Клэр»
04-11-2020
profile-sample2
Выборы президента США. Главное
04-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.