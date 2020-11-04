Почему закон получил такое название и в чем его суть?

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина на протяжении своей жизни подвергалась физическому, эмоциональному или сексуальному насилию со стороны партнера либо другого человека. При этом шансы пострадать от рук близкого человека значительно выше: до 38% убийств женщин в мире совершают их партнеры мужского пола.

Согласно отчету ООН, законы, в том или ином виде предусматривающие защиту от домашнего насилия, приняты более чем в 140 странах. В Великобритании вот уже шесть лет женщин защищает «закон Клэр».

Не доставайся же ты никому

В 2007 году 34-летняя мать-одиночка Клэр Вуд познакомилась в «Фейсбуке» с 38-летним Джорджем Эпплтоном. Пара встречалась почти год, но потом Клэр разорвала отношения. Оказалось, Джордж общался одновременно с несколькими женщинами, используя социальные сети.

Не стерпев отказа, Эпплтон начал преследовать Клэр и угрожать ей физической расправой. Женщина неоднократно обращалась в полицию. Пару раз стражам правопорядка даже пришлось проводить ее домой, однако преступника это не остановило. В феврале 2009 года Клэр Вуд нашли мертвой в ее собственном доме: бывший партнер избил и задушил ее, а затем поджег. Спустя шесть дней он покончил жизнь самоубийством.

Только после трагедии отец Клэр, отставной полицейский Майкл Браун, узнал, что Эпплтон отсидел шесть лет в тюрьме за домогательства и угрозы в отношении женщины, а затем еще два года за нарушение судебного запрета на приближение к бывшей подруге. Майкл начал кампанию за принятие закона, который позволил бы женщинам, вступившим в отношения, узнавать о криминальном прошлом партнеров.

Узнать всю подноготную

Спустя пять лет министерство внутренних дел, которое тогда возглавляла Тереза Мэй, одобрило законопроект. Он получил название Domestic Violence Disclosure Scheme («Схема раскрытия информации о домашнем насилии») и вступил в силу 8 марта 2014 года – в Международный женский день. По этому закону женщина (или мужчина!) может обратиться в полицию, если у нее (него) появились подозрения по поводу партнера.

Чтобы получить необходимую информацию, придется подтвердить вашу личность (предъявить паспорт, водительское удостоверение или банковскую выписку) и доказать факт наличия отношений (показать фотографии или СМС-переписку). Полиция имеет право обрабатывать запрос в течение 35 дней, а затем приглашает в отделение или – если сочтет доказательства неубедительными – отказывает в праве получить данные.

Запрос на получение информации может отправить и третья сторона, например кто-то из родственников. Однако им придется при личной встрече с офицером полиции доказать родство с потенциальной жертвой, обосновать намерения и доказать отсутствие злого умысла.

Кроме того, по закону полиция имеет право самостоятельно информировать человека о криминальном прошлом партнера, если такая информация всплывет в ходе расследования какого-нибудь дела. При необходимости полицейские должны немедленно обеспечить защиту жертвы.

Плюсы и минусы

В первый же год действия закона в британскую полицию обратились 4 тыс. человек. 1,3 тыс. женщин получили информацию, которая позволила им вовремя выйти из опасных отношений и избежать негативных последствий. В 2018 году количество обращений превысило 5 тыс., в 2019-м – 7,2 тыс. В 2020 году в одном только Лондоне в правоохранительные органы обратились 629 женщин.

Однако без печальных примеров тоже не обошлось. В 2019 году 27-летняя Рози Дербишир отправила запрос на предоставление информации о криминальном прошлом ее бойфренда Бена Топпинга. Полиция ответила, что рассмотрит обращение в пределах 35 дней, однако всего 11 дней спустя Рози убили. Семья погибшей обратилась к правительству с просьбой сократить сроки рассмотрения заявки и отвечать на запрос в течение 48 часов.

Помимо этого, критики закона отмечают один важный пункт: далеко не все жертвы домашнего насилия обращаются за помощью. Некоторые из них надеются перевоспитать партнера, многие не видят проблемы в конфликтных отношениях, а кто-то просто боится. Причиной тому гендерное неравенство и ложные представления о допустимости насилия в отношениях. Нужно менять не закон, а само общество, говорят критики.

Тем не менее отрицать действенность «закона Клэр» сложно. Он помог многим женщинам почувствовать себя в безопасности, а Британия стала примером для Австралии и Канады. Первая рассматривает возможность введения этого закона в ближайшее время, вторая уже частично его ввела. Канадская провинция Саскачеван стала первой, где официально приняли «закон Клэр».

Подготовила Регина Кашапова