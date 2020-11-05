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Государство продолжит компенсировать 80% дохода до конца марта 2021 года

Государство продолжит компенсировать 80% дохода до конца марта 2021 года
Фото:commons.wikimedia.org

Министр финансов Риши Сунак объявил о продлении furlough scheme

Министр финансов Риши Сунак подтвердил, что государство продолжит выплачивать 80% заработной платы (до £2,5 тыс. в месяц) всем, кто не имеет возможности работать из-за пандемии коронавируса.

Так называемая furlough scheme продолжит действовать до конца марта, чтобы «дать возможность компаниям пережить зиму и сохранить рабочие места», приводит слова министра BBC. Выплаты получат жители всех частей Соединенного Королевства, а не только Англии.

По новым условиям действия схемы, любого сотрудника, уволенного после 23 сентября, можно вернуть в штат и отправить в оплачиваемый отпуск (furlough).

Самозанятые граждане тоже получат финансовую помощь. В ноябре государство компенсирует им до 80% от дохода за три месяца, но не более £7,5 тыс. Помимо этого, правительство увеличит финансирование автономных администраций Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии с £2 млрд до £16 млрд.

Схема оплачиваемых отпусков начала действовать в марте 2020 года и обошлась правительству в £50 млн. С начала действия программы финансовую помощь получили 9,6 млн британских работников, но без инцидентов не обошлось. По данным National Audit Office (NAO), каждого десятого сотрудника вызывали в офис на работу, а компания экономила выданные государством деньги.

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