Московский еврейский кинофестиваль пройдет с 19 по 29 ноября

Мероприятие состоится в офлайн- и онлайн-форматах

6-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) состоится в Москве с 19 по 29 ноября. Впервые киносмотр пройдет в гибридном офлайн- и онлайн-формате. Фестиваль представит аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Помимо показов будут организованы Q&A-сессии с создателями фильмов.

Площадками «живых» сеансов станут киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «Иллюзион». Онлайн-показы пройдут на новой платформе zerem.tv и будут бесплатными для всех желающих. Также в 2020 году фестиваль впервые реализуется при

поддержке Фонда президентских грантов.

Жюри 6-го Московского еврейского кинофестиваля возглавит российский кинорежиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов. Именно он является создателем формата скринлайф, переживающего настоящий бум в 2020 году. В честь создателя десятков фильмов в этом формате дизайн фестиваля в этом году будет выполнен с использованием элементов скринлайфа — когда действие разворачивается на экранах гаджетов: ноутбуков или мобильных устройств.

По итогам фестиваля жюри определит победителей в следующих категориях: «Лучший фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм», «Приз жюри». Также по традиции будут вручены специальные награды: Почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России» и Приз имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему».

6-й Московский еврейский фестиваль представит широкой публике лучшие художественные и документальные картины, осмысливающие вопросы гендерного равенства и прав как женщин, так и мужчин; конфликт ортодоксальных слоев и быстро развивающегося глобального мира; по-новому исследующие исторические события еврейского народа и отдельных ярких личностей; современные проблемы идентичности и объединения евреев.

Список картин-участников основного конкурса:

1. «Меня зовут Сара» (реж. Стивен Оритт, США, 2019, 16+).

2. «Миньян» (реж. Эрик Стил, США, 2020, 18+).

3. «Молодые «полакас» (реж. Алекс Леви-Хеллер, Бразилия, 2019, 16+).

4. «Оставшиеся» (реж. Барнабаш Тот, Венгрия, 2019, 12+).

5. «Фрау Штерн» (реж. Анатол Шустер, Германия, 2019, 12+).

6. «Шалом Тайвань» (реж. Уолтер Тейблум, Аргентина, 2019, 12+).

Кроме того, зрителей ждет насыщенная программа документального кино из Израиля, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Дании, Румынии и Австралии. Фильмы основного конкурса и конкурса документального полнометражного кино будут продемонстрированы в кинотеатре только по одному разу. При этом все остальные картины программы фестиваля будут доступны для просмотра онлайн на сайте zetem.tv в течение фестивальной недели с 21 по 29 ноября.

«Провести фестиваль в таком виде — определенный вызов для всей нашей команды. Однако, нужно понимать, что другого выхода на сегодняшний день попросту не существует. Уверен, что, несмотря на все ограничения, программа этого года не стала менее насыщенной, а наши зрители смогут получить удовольствие не только от живого просмотра фильма в кинотеатре, но и насладиться удобствами новых онлайн-форматов у себя дома», — отметил генеральный продюсер 6-го Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов.

Подробная информация о 6-м Московском еврейском кинофестивале и программа мероприятий в его рамках доступна на официальном сайте.