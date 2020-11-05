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Sainsbury’s планирует сократить 3,5 тыс. рабочих мест

Sainsbury’s планирует сократить 3,5 тыс. рабочих мест
Фото:123rf.com

Компания закроет 420 магазинов Argos к 2024 году

Руководство Sainsbury’s объявило грядущем сокращении 3,5 тыс. рабочих мест, пишет Sky News. Компания планирует ликвидировать отделы с мясом и рыбой из-за отсутствия спроса, а также закрыть 420 магазинов Argos к 2024 году. Это позволит сэкономить порядка £600 млн.

За первое полугодие 2020 года компания потеряла £137 млн.

Новый генеральный директор Sainsbury’s Саймон Робертс, вступивший в должность в июне, заявил: «Мы постараемся сохранить как можно больше людей в штате и, возможно, предложим им какую-либо другую работу». Предполагается, что новые рабочие места будут связаны с обработкой онлайн-заказов и доставкой продуктов на дом. 

Онлайн-продажи выросли выросли на 112% в течение года и принесли Sainsbury’s и Argos £5,8 млрд.

Sainsbury’s не единственная компания, которая планирует реструктуризацию, пишет BBC. В среду, 4 ноября, John Lewis и Lloyds Banking Group заявили, что сокращают в общей сложности 2,5 тыс. рабочих мест.

Всего с начала пандемии Covid-19 под угрозой увольнения оказались более 20 тыс. человек в различных секторах, включая банковское дело, гостиничный бизнес, туризм и розничную торговлю.

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