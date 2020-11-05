Учеников и персонал средних школ Англии обязали надевать маски

Крайний срок внедрения новых правил – 9 ноября

С 5 ноября персонал и ученики всех средних школ и колледжей Англии обязаны носить маски, сообщает BBC. Их нужно надевать, выходя за пределы класса – в коридорах и других общественных местах. Новое правило касается всех детей старше 11 лет, говорится в руководстве британского правительства.

Директора учебных заведений и учительские профсоюзы остались недовольны тем, что рекомендации были опубликованы менее чем за 24 часа до введения карантина.

Школам, не успевшим предупредить учеников и персонал, дали время до понедельника 9 ноября.

Министерство образования также рекомендует учителям, находящимся в группе риска по состоянию здоровья, перейти на удаленную работу. Генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей (ASCL) Джефф Бартон заявил, что учебные заведения понесут из-за этого затраты на дополнительный наем персонала- до £6 тыс. в неделю. Он поприветствовал введение масочного режима, но отметил, что правительство должно возместить колледжам и школам расходы.