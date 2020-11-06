Британские пляжи завалены масками и перчатками

Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды

30% пляжей Великобритании захламлены медицинскими масками и одноразовыми перчатками, пишет Sky News. Во время ежегодной акции по сбору мусора The Great British Beach Clean волонтеры обнаружили сотни средств индивидуальной защиты, выброшенных в прибрежной зоне.

В городах их доля гораздо выше. Маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты составляют 68% мусора на улицах, сообщают волонтеры.

Пластик стал самым часто встречающимся видом отходов, говорят в Обществе по охране морской среды (MCS). На каждые 100 м пляжа приходится в среднем до тридцати пластиковых бутылок. Помимо них люди выбрасывают окурки, влажные салфетки, стаканчики и крышки. Пластиковое загрязнение опасно не только для местной флоры, но и фауны. Морские животные могут нечаянно проглотить предмет и задохнуться, а сухопутные – застрять или запутаться в них.

Организаторы акции призывают правительство уделить больше внимания проблеме переработки мусор и организовать пункты приема и переработки пластиковой тары.