День памяти павших отметят в Великобритании 8 ноября

Церемония возложения венков к Кенотафу состоится, несмотря на вирус

Каждый год в ноябре Великобритания отмечает День памяти павших. 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне, а через год в ближайшее к этой дате воскресенье стали отдавать дань памяти ее жертвам.

Позднее стали вспоминать солдат Второй мировой войны, офицеров, погибших в иных конфликтах и горячих точках, и гражданских лиц, ставших жертвами военных действий и терактов.

Как обычно отмечают День памяти павших?

Военнослужащие и ветераны собираются у памятников погибшим солдатам. Члены королевской семьи возлагают венки к Кенотафу в центре Лондона. После этого на церемонии исполняется национальный гимн, а затем начинается памятный марш, в котором принимают участие до 10 тыс. ветеранов военных действий и членов семей погибших солдат.

Что изменится в этом году?

Церемония возложения венков состоится, несмотря на коронавирус, пишет LBC News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит. Однако из-за ограничений на массовые собрания ветераны военных действий не смогут провести памятный марш.

Министр обороны Джонни Мерсер призвал людей не собираться у памятника, а посмотреть трансляцию по BBC One, которая начнется в 10:15.Разрешается выйти на крыльцо дома в 11:00 и почтить память павших двумя минутами молчания, пишет газета Express.

Муниципалитеты проведут свои памятные мероприятия и поминальные службы с соблюдением социальной дистанции. Жителей Великобритании просят надеть броши в главным символом праздника – красным маком – или вывесить изображения цветка на окна.

Организация по поддержке ветеранов Великобритании The Royal British Legion подготовила фирменные постеры с маками. Их можно получить, сделав небольшое пожертвование.