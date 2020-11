Документальные фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть на «Нетфликсе»

«Гниль» (Rotten, 2018)

В 2013 году Европу и Великобританию накрыл продуктовый скандал: выяснилось, что большое количество говядины, продаваемой в странах ЕС, – это совсем даже не говядина, а ее смесь с кониной, содержание которой иногда достигало 100%. Тогда потребители впервые по-настоящему задумались об индустрии питания и о том, как еда попадает к нам на стол. Документальный сериал «Нетфликса» «Гниль» два сезона изучает то, как еда превратилась в огромный бизнес с запутанными цепочками производства и махинациями, как она может быть опасна для нашего здоровья, а борьба за окружающую среду может угрожать целым отраслям пищевой индустрии.

«Снести большой дом» (Knock Down the House, 2019)

На американских выборах 2018 года 529 женщин баллотировались в Конгресс США. 127 из них, или рекордные 23,7%, попали в 116-й Конгресс. Режиссер Рейчел Лирс проследила за избирательной кампанией четырех женщин-кандидатов: Эми Вилелы из Невады, Кори Буш из Миссури, Паулы Жан Суарегин из Западной Вирджинии и Александрии Окасио-Кортес, баллотировавшейся от 14-го избирательного округа в Нью-Йорке. Из четырех героинь только Окасио-Кортес смогла выиграть номинацию от Демократической партии и стать самой молодой женщиной, избранной в Палату представителей, но даже при 25-процентном успехе этот фильм стоит смотреть всем, кто считает, что в политике все решено и от вашего голоса ничего не зависит.

«Американский завод» (American Factory, 2019)

Первый фильм продюсерской компании Барака и Мишель Обамы Higher Ground и стримингового сервиса «Нетфликс» «Американский завод» рассказывает историю бывшего завода General Motors, который приобрела китайская компания Fuyao Glass America. Китайская корпорация обещала создать тысячи рабочих мест для американцев, поднять экономику города Морен и штата Огайо и научить местных лучшим китайским бизнес-практикам. Реальность оказалась более сложной – и не только в столкновении американских профсоюзов с китайской погоней за эффективностью, но и в модернизации индустрии и замещении человеческого труда машинами.

«Большой хак» (The Great Hack, 2019)

Один из самых громких документальных проектов «Нетфликса», который расследует вмешательство крупных информационных корпораций в нашу повседневную жизнь и использование личных данных как для финансовой выгоды, так и для влияния на политические решения мирового масштаба. «Большой хак» показывает, как действия одной конкретной компании Cambridge Analytica повлияли на результаты американских президентских выборов и референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году.

«Fyre: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» (Fyre: The Greatest Party That Never Happened, 2019)

Эксклюзивный музыкальный фестиваль Fyre на одном из Багамских островов должен был стать главным социальным событием 2017 года, а оказался, пожалуй, худшим фестивалем в истории. Организаторы Билли Макфарланд и рэпер Джеффри «Ja Rule» Аткинс потратили сотни тысяч долларов на рекламу фестиваля с самыми известными моделями и инфлюэнсерами (в том числе – Эмили Ратаковски, Белла Хадид и Кендалл Дженер), распродали билеты за двое суток и только потом выяснили, что ни они, ни остров не готовы к проведению фестиваля такого масштаба. Документальный фильм «Нетфликса» в деталях показывает, как разводили людей, готовых заплатить тысячи долларов за выступление Blink-182 на пляжном курорте.

«Париж горит» (Paris Is Burning, 1990)

Одна из самых старых документальных картин в этом списке, но от того не менее ценная. «Париж горит» режиссера Дженни Ливингстон рассказывает о вог- и балл-культуре в Нью-Йорке 1980-х годов. Ливингстон показывает, как эти танцевальные и модные соревнования между афроамериканскими, латиноамериканскими и ЛГБТ-сообществами создавали пространство, в котором люди, не принятые обществом или даже семьей, могли найти понимание и поддержку. Отличный вводный материал для тех, кто собирается смотреть «Позу» с Билли Портером в главной роли.

«Джоан Дидион: Центр не выдержит» (Joan Didion: The Center Will Not Hold, 2017)

Документальный фильм для фанатов литературы, рассказывающий о карьере и личной жизни Джоан Дидион – одной из самых известных американских писательниц последних 50 лет, которая была успешна как в художественной прозе, так и в жанре нон-фикшн и журналистике. В первой части картины режиссер и по совместительству племянник Дидион Гриффин Данн рассказывает об успехах писательницы до начала нулевых годов, подчеркивая ее важность для современной литературы. Вторая часть фильма показывает два самых трагичных события в жизни Джоан Дидион: неожиданные смерти ее мужа Джона Грегори Данна в конце 2003 года и их дочери Кинтаны Ру Данн в 2005 году – и то, как она смогла пережить эти трагедии с помощью литературы.

«Тринадцатая» (13th, 2017)

Документальный фильм Авы Дюверней рассказывает о проблеме массового заключения в США среди афроамериканского населения, которое напрямую связано с отменой рабства и тринадцатой поправкой к Конституции США. В этой поправке уточняется, что рабство или принудительный труд не должны существовать в Америке за одним исключением – когда оно принимает форму уголовного наказания. Дюверней показывает, как расистская система управления быстро превратила тюремное заключение в форму современного рабства в США.

Подготовила Юлия Юзефович