Швеция, Германия и Дания попали в карантинный список

Прибывающим оттуда необходимо изолироваться на 14 дней

25 октября правительство Великобритании добавило Данию в список безопасных туристических направлений, однако всего через две недели было вынуждено убрать ее оттуда. Из-за роста числа заболевших прибывающим придется самоизолироваться на две недели, начиная с пятницы, 6 ноября, пишет LBC News.

В карантинный список также попали Швеция и Германия, сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс. Прилетающие из этих стран должны отправиться в 14-дневный карантин с 7 ноября.

Эпидемиологическая ситуация в Европе резко ухудшилась. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Германии насчитывается порядка 140 заболевших на 100 тыс. человек, в Швеции – 190.

В Великобритании показатель еще выше – 235 заболевших на 100 тыс. человек.

Тем не менее, правительство ищет способ сократить время самоизоляции туристов. Специальная рабочая группа, которую возглавляет сам Грант Шеппс, рассматривает вариант тестирования по прибытию и последующего семидневного карантина.