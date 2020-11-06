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Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Фото:commons.wikimedia.org

Ему было 86 лет

На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий, сообщает РБК. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич, однако отказался давать подробную информацию и раскрывать причину смерти.

В октябре 2020 года Жванецкий ушел со сцены из-за возраста и плохого самочувствия. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть», – приводит слова Сташкевича новостное издание Lenta.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он был народным артистом России и Украины, а также лауреатом премии президента России. Сатирик выступал на сцене с 1960-х годов с миниатюрами и монологами собственного сочинения. Является автором сборников «Год за два», «Моя Одесса» и пятитомного «Собрания сочинений».

Зрителям Жванецкий запомнился своими своими яркими высказываниями и афоризмами.

«В России нужно жить быстро! Чтобы успеть до прихода милиционера, революционера и врача»

«Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно»

«Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо»

«Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья»

«Одиночество – это не тогда, когда вы ночью просыпаетесь от собственного завывания, хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не тогда, когда вы возвращаетесь домой и все лежит, как было брошено год назад, хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не телевизор, приемник и чайник, включенные одновременно для ощущения жизни и чьих-то голосов, хотя это тоже одиночество. Это даже не раскладушка у знакомых, суп у друзей… Это поправимо, хотя и безнадежно. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой – и вас не понимают.»

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