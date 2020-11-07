﻿﻿﻿﻿﻿

Джо Байден побеждает на выборах президента США

Джо Байден побеждает на выборах президента США

Ему удалось набрать больше 270 голосов выборщиков

Джо Байден становится 46-м президентом США, сообщает CNN. Подсчет голосов ведется еще в пяти штатах, однако кандидату от Демократической партии удалось опередить Дональда Трампа в Пенсильвании и получить заветные 20 голосов выборщиков от штата.

Итого Байден набрал 273 голоса – этого достаточно для объявления результата.

До участия в президентской гонке Джо Байден был вице-президентом в кабинете Барака Обамы, а до этого – сенатором штата Делавэр.

Вице-президентом США при Байдене впервые в истории станет женщина афроамериканского и южноазиатского происхождения – Камала Харрис.

Дональд Трамп пока набирает 214 голосов. По прогнозам CNN, ему не удастся опередить Байдена даже при условии победы в Джорджии и Аризоне. Однако 45-й президент США отказывается признавать поражение.

Трамп отказывается признавать поражение.

«Мы знаем, почему Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ пытаются ему помочь – они не хотят, чтобы всплыла правда. Выборы еще не закончены. В понедельник наша команда подаст иск, чтобы обеспечить соблюдение законов и избрание истинного победителя», говорится в официальном заявлении штаба Трампа.

Главы государств начали поздравлять Байдена и Харрис с победой. Среди них – премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. К поздравлениям присоединились министры иностранных дел Германии, Франции и Ирландии, а также бывшие президенты США Джимми Картер и Барак Обама.

profile-sample2
Джо Байден побеждает на выборах президента США
07-11-2020
profile-sample2
День памяти павших отметят в Великобритании 8 ноября
06-11-2020
profile-sample2
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий
06-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.