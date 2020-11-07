Джо Байден побеждает на выборах президента США

Ему удалось набрать больше 270 голосов выборщиков

Джо Байден становится 46-м президентом США, сообщает CNN. Подсчет голосов ведется еще в пяти штатах, однако кандидату от Демократической партии удалось опередить Дональда Трампа в Пенсильвании и получить заветные 20 голосов выборщиков от штата.

Итого Байден набрал 273 голоса – этого достаточно для объявления результата.

До участия в президентской гонке Джо Байден был вице-президентом в кабинете Барака Обамы, а до этого – сенатором штата Делавэр.

Вице-президентом США при Байдене впервые в истории станет женщина афроамериканского и южноазиатского происхождения – Камала Харрис.

Дональд Трамп пока набирает 214 голосов. По прогнозам CNN, ему не удастся опередить Байдена даже при условии победы в Джорджии и Аризоне. Однако 45-й президент США отказывается признавать поражение.

Трамп отказывается признавать поражение.

«Мы знаем, почему Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ пытаются ему помочь – они не хотят, чтобы всплыла правда. Выборы еще не закончены. В понедельник наша команда подаст иск, чтобы обеспечить соблюдение законов и избрание истинного победителя», говорится в официальном заявлении штаба Трампа.

Главы государств начали поздравлять Байдена и Харрис с победой. Среди них – премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. К поздравлениям присоединились министры иностранных дел Германии, Франции и Ирландии, а также бывшие президенты США Джимми Картер и Барак Обама.