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Принц Чарльз и принц Уильям возложили венки к Кенотафу

Принц Чарльз и принц Уильям возложили венки к Кенотафу
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Принц Гарри и Меган Маркл отметили День памяти павших в Лос-Анджелесе

В воскресенье Великобритания отметила День памяти павших. Из-за пандемии коронавируса торжественная церемония прошла без участия публики, сообщает BBC. После двух минут молчания в честь офицеров и гражданских лиц, погибших при военных действиях, принц Чарльз, принц Уильям, принцесса Анна, премьер-министр Борис Джонсон и лидер оппозиции Кир Стармер возложили венки к Кенотафу. На церемонии также присутствовали бывшие премьер-министры Великобритании Тереза Мэй, Дэвид Кэмерон, Тони Блэр и Джон Мейджор.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ее Величество Елизавета II следила за возложением венков в балкона министерства иностранных дел вместе с герцогиней Уэльской Камиллой и герцогиней Кембриджской Кэтрин.

Принц Гарри и Меган Маркл присоединились к празднованию памятной даты в Лос-Анджелесе, передает Sky News. Герцоги Сассекские посетили Национальное кладбище (Los Angeles National Cemetery). Меган возложила букет цветов, а Гарри – венок к могилам двух солдат Содружества, один из которых служил в Королевских ВВС Австралии, второй – в Королевском полку артиллерии Канады.

Фото: twitter.com/scobie

В подкасте ко Дню памяти павших, принц Гарри, отдавший десять лет вооруженным силам Британии, заявил: «Возможность надеть форму и служить своей стране – это одна из величайших почестей в моей жизни».

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