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Реальный прожиточный минимум повысят до £9,50 в час

Реальный прожиточный минимум повысят до £9,50 в час
Фото:123rf.com

У лондонцев оплата увеличится на 10 пенсов — до £10,85

Более 250 тыс. сотрудников получат прибавку к заработной плате в ближайшее время, сообщает BBC. Компании, работающие в соответствии со схемой, предложенной благотворительной организацией Living Wage Foundation, повысят почасовую ставку в Великобритании на 20 пенсов — с £9,30 до £9,50. У лондонцев оплата увеличится на 10 пенсов — с £10,75 до £10,85.

Реальный прожиточный минимум (Real living wage), который применяют ко всем работникам старше 18 лет, не фиксируется правительством и действует на добровольных началах. Он рассчитывается независимо, основываясь на расходах на питание, одежду и счета за коммунальные услуги.

Эту схему выплаты поддерживают около 7 тыс. организаций, включая поставщика ингредиентов для продуктов питания и напитков Tate and Lyle, оператора железнодорожной инфраструктуры Network Rail, банковскую холдинговую компанию Capital One и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC).

Официально принятый государством национальный прожиточный минимум (National Living Wage) рассчитывает норму для работников старше 25 лет и составляет сейчас £8,72 в час.

Согласно исследованию Living Wage Foundation, 5,5 млн британцев (20% от рабочей силы) получают зарплату меньше реального прожиточного минимума. Больше всего таких работников в Северной Ирландии (25,3% от общего числа трудоустроенных), меньше всего – в Шотландии (15,2%).

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