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Создателю красной телефонной будки – 140 лет

Создателю красной телефонной будки – 140 лет
Фото:123rf.com

За культовым дизайном стоял Джайлз Гилберт Скотт

9 ноября 1880 года родился Джайлз Гилберт Скотт – английский дизайнер и архитектор. Именно он является создателем красной телефонной будки, которую называют символом Британии наряду с Биг-Беном и Тауэром. 

Сэр Джайлз был потомственным архитектором. Его дедушка, сэр Джордж Гилберт Скотт, спроектировал мемориал принца Альберта и здание The Midland Grand Hotel на вокзале Сент-Панкрас. Его отец также был достойным представителем профессии.

Всего в 22 года Джайлз представил проект Ливерпульского собора. Строительство началось в 1904 году, но полностью собор был завершен только в 1970-е годы. Здание в неоготическом стиле считается крупнейшим собором в Великобритании и пятым по величине в мире. Помимо этого, архитектор спроектировал электростанцию Баттерси, библиотеку Кембриджского университета и Новую Бодлианскую библиотеку в Оксфорде.

Фото: commons.wikimedia.org

В 1924 году Королевская Комиссия искусств решила объявить конкурс на новый дизайн телефонной будки. В соревновании приняли участие три известных британских архитектора того времени – Роберт Лоример, Джон Бернет и Джайлз Гилберт Скотт. Последний представил несколько вариантов, однако культовым стала К6, который и сохранился до сих пор.

Джайлз Гилберт Скотт. Фото: en.wikipedia.org

За выдающиеся достижения в области архитектуры Скотт был посвящен в рыцари в 1924 году, а в 1944 году – награжден одной из высших наград Великобритании – Орденом Заслуг.

Узнать больше про будки можно в материале «Англии» – Не для красного словца, или Почему в Англии телефонные будки и автобусы такого цвета.

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