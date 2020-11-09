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Вакцина против коронавируса от компании Pfizer эффективна на 90%

Вакцина против коронавируса от компании Pfizer эффективна на 90%
Фото:123rf.com

Ее могут зарегистрировать уже в конце ноября

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американская фармацевтическая компания Pfizer объявили об успешном испытании вакцины от коронавируса, сообщает BBC. Она эффективна на 90%, говорят ученые и называют этот день «великим днем для науки и всего человечества».

В клинических испытаниях приняли участие 43,5 тыс. человек из шести стран мира – США, Германии, Бразилии, Аргентины, ЮАР и Турции. Никаких побочных эффектов у испытуемых отмечено не было.

Больше десятка разных вакцин находятся сейчас на последней стадии испытаний но эта – первая, показавшая такой высокий результат. В процессе создания препарата ученые решили провести эксперимент и ввести испытуемым часть генетического кода вируса, чтобы заставить иммунную систему бороться с ним, вырабатывая антитела и так называемые т-лимфоциты.

Вакцину могут зарегистрировать уже в конце ноября. Руководство Pfizer уверено, что сможет изготовить 50 млн доз вакцины к концу 2020 года и еще 1,3 млрд – к концу 2021 года. В случае успешного запуска Великобритания, заключившая договор с компанией, получит 10 млн доз.

Две дозы вакцины нужно вводить пациенту с перерывом в три недели. Храниться препарат должен при очень низкой температуре -80°C.

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