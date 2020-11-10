1 млн британцев планируют закрыть свой бизнес

Работать на себя в пандемию оказалось не очень выгодно

Около 1 млн британцев планируют перестать быть самозанятыми, пишет The Guardian. Согласно исследованию Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), их доходы сильно просели в период пандемии коронавируса.

Всего в Великобритании насчитывается более 5 млн самозанятых. В августе 2020 года – когда страна оправлялась от первого карантина – 58% из них страдали от отсутствия работы. Авторы исследования опросили 1,5 тыс. человек. 32% респондентов заявили, что работали менее 10 часов в неделю. 28% самозанятых заявили о росте объемов работы (они находили заказы через приложения или на онлайн-биржах), однако всерьез начали опасаться за свое здоровье во время действия карантина.

«За предыдущие двадцать лет на рынке труда наметился тренд на самозанятость, однако пандемия может свести его на нет», – говорит один из авторов исследования, директор Центра изучения экономических показателей при LSE Стивен Мачин.

Министр финансов Риши Сунак пытался поддержать работающих на самих себя людей, выдавая гранты в размере 80% от их обычного заработка. Однако схема финансовой поддержки была рассчитана не на всех: более 1 млн человек не получили помощи от государства, как подсчитали в министерстве.