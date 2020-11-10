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Джо Байден назвал свои главные задачи на посту президента

Джо Байден назвал свои главные задачи на посту президента
Фото:commons.wikimedia.org

Это борьба с коронавирусом и защита климата

По данным CNN, на 10 ноября 2020 года (спустя неделю после выборов президента США) кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 279 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп – всего 214.

Комиссия до сих пор ведет подсчет голосов в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и на Аляске, однако демократы уже празднуют победу. В понедельник Байден вместе с будущим вице-президентом США Камалой Харрис огласил планы нового правительства.

Избранный президент сформировал комиссию по борьбе с коронавирусом, пишет The Daily Mail. Ее возглавят бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер, бывший главный санитарный врач США Вивек Марти и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит. Помимо них, в комиссию вошли еще десять человек.

Байден пообещал увеличить количество пунктов тестирования на COVID-19 и привлечь туда более 100 тыс. человек из области здравоохранения.

Кроме того, США откажутся от планов по выходу из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и направят в ООН прошение о повторном присоединении страны к Парижскому соглашению. Дональд Трамп потратил свой первый срок на то, чтобы разорвать любые отношения с этими организациями.

Трамп отказывается признавать победу своего противника и подал несколько исков для пересчета голосов. Однако штаб Байдена тоже готов обратиться в суд, если процедура передачи власти не начнется в ближайшее время, передает Reuters.

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