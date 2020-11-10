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Добрые дела ко дню рождения фонда “Подари жизнь”

Добрые дела ко дню рождения фонда “Подари жизнь”
Фото:Анна Русакова

26 ноября 2020 года российский благотворительный фонд отмечает 14-летие

Уже 9 лет сестринская организация Gift of Life, зарегистрированная в Великобритании, помогает подопечным фонда «Подари жизнь», собирая средства на лекарственные препараты, а также другие медицинские потребности детей с онкогематологическими заболеваниями в России.

Благодаря Gift of Life 440 детей и молодых взрослых уже получили самую эффективную и современную медицинскую помощь. Мы приглашаем всех, кто неравнодушен к судьбам детей и молодых взрослых с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, присоединиться к благотворительной кампании в честь дня рождения «Подари жизнь».

В течение месяца до дня рождения фонда все желающие могут проводить различные благотворительные мероприятия, чтобы привлечь средства в пользу фонда. Несмотря на усиление ограничительных мер, необходимое для борьбы с коронавирусом, существует масса способов поддержать Gift of Life.

Цель кампании – собрать £20 тыс. на лекарственный резерв для подопечных фонда. На медикаменты для «Подари жизнь», по разным причинам недоступные в России, требуется около £3 млн в год.

Gift of Life покрывает значительную долю этих потребностей, тратя на лекарства и медицинскую помощь до £800 тыс. ежегодно. Именно лекарственный резерв позволяет фонду реагировать быстро и не ждать, пока закончится адресный сбор пожертвований для того или иного ребенка. Дети болеют не по расписанию, и при наличии достаточных средств на счету фонд может оперативно финансировать покупку лекарства и спасти чью-то жизнь!

Как принять участие

1. Зайдите на страницу кампании.

2. Создайте свой аккаунт и присоединитесь к сбору средств.

Подробную инструкцию по созданию аккаунта можно найти на сайте фонда.

3. Используйте творческий подход: можно испечь торт на продажу или провести экскурсию по вашему району для друзей, соблюдая социальную дистанцию, а если не хочется выходить из дома, то можно провести дистанционный урок йоги по Zoom или дать консультацию в сфере, где вы являетесь экспертом.

Любое из ваших начинаний может привлечь средства на сбор в поддержку Gift of Life!

4. Расскажите всем друзьям и знакомым о проекте и пригласите их сделать пожертвование.

5. Следите за новостями и получайте регулярные советы по сбору средств. Первые пять участников, собравших £1 000, получат сюрприз от фонда и будут приглашены на закрытую встречу с патроном Gift of Life Никой Белоцерковской. Издатель журнала «Собака.ру», автор кулинарных бестселлеров, популярный блогер и опытный маг, Ника расскажет о создании уникальных рецептов, даст советы по фотосъемке и ведению успешного профиля в «Инстаграме», поделится секретами гадания на картах Таро и приручения удачи.

Присоединяйтесь к кампании уже сегодня и помогите собрать средства на лекарства для детей и подростков, которые проходят сложное лечение от онкологии в России. Лучший подарок на день рождения фонда – это дар жизни!

Как собрать средства на лекарства для подопечных фонда

Покажите друзьям, что весело проводить время можно и при карантине.

Организуйте ночь шарад или игры в «Крокодил» по Zoom. Вам понадобятся листок бумаги и ручка, а еще воображение и хорошее настроение. Взнос за игру делает каждый участник, а проигравшая команда его удваивает. Игра будет азартнее, а ваше пожертвование – больше.

Пригласите друзей на Zoom-встречу клуба путешествий. За бокалом вина полистайте старый фотоальбом и вспомните самые забавные случаи, произошедшие с вами в поездках. Пока действует карантин, нельзя отправиться в путешествие, зато можно вспомнить прошлый отпуск с улыбкой. Членские взносы участников клуба станут пожертвованиями в фонд.

Проверьте свою силу воли и пригласите друзей спонсировать вашу инициативу

Откажитесь на неделю или на месяц от того, чем любите побаловать себя: от булочки с корицей за завтраком, от шоколадки в полдень, от бокала вина за обедом, от доставки готовой еды из любимого ресторана на ужин. От всего сразу отказываться не стоит – выберите что-то одно, самое дорогое вашему сердцу или желудку.

Придумайте для себя непростое испытание. Например, сбрейте бороду, начните обливаться холодной водой по утрам, держите планку по минуте ежедневно, проходите 10 тыс. шагов в день или перестаньте пользоваться лифтом, если живете выше третьего этажа.

Детям предложите интеллектуальный челлендж – читать по одной новой книге в неделю или разучивать по стихотворению в день. Присоединяйтесь!

А что для взрослых?

Отпразднуйте день рождения и попросите подарок, который не забудется. Если у вас или близкого человека скоро день рождения, устройте Zoom-вечеринку для друзей, а вместо подарков предложите гостям сделать пожертвования в фонд. Такой подарок поможет спасти жизнь ребенка и запомнится надолго.

Делитесь знаниями за пожертвования, не отходя от экрана, например проведите урок математики или лекцию по истории для детей в Zoom. Так вы не только повысите знания детей по предмету, но и отвлечете их внимание от гаджетов. Друзья-родители будут вам благодарны.

Если вы разбираетесь в ЗОЖ, йоге, диетологии, ароматерапии, составлении капсульного гардероба, натуральном садоводстве, лепке пельменей и чем-либо еще, обучите этому друзей. Друзьям – польза, фонду – помощь.

А хотите идею суперактуального мастер-класса? Научите друзей упаковывать новогодние подарки, делать открытки своими руками и писать небанальные поздравления. Накануне зимних праздников это то, что нужно.

Начните новый год без балласта

Сейчас самое время передать ненужные вещи тем, кому они будут полезны. Устройте для друзей онлайн-распродажу одежды, гаджетов, предметов интерьера, любых вещей, с которыми вы готовы расстаться в обмен на пожертвование.

Цифровой балласт тоже считается. Проверьте, на какие регулярные сервисы и услуги вы подписаны, и откажитесь от тех, которые потеряли актуальность. Сэкономленную сумму можно передать в фонд в виде пожертвования. Пригласите друзей последовать вашему примеру.

Оказывайте услуги на расстоянии. Вы профессиональный кондитер? Испеките торт и устройте среди друзей небольшой аукцион. Победитель получит ваш сладкий шедевр с доставкой на дом, а вырученные средства помогут детям. А онлайн-сеанс фотошопа, видеоредактирования или урок «победи Excel за одно занятие» – это возможность для цифровых экспертов передать знания и поддержать доброе дело.

Привлеките домашних питомцев

Обучите собаку забавному трюку и пригласите друзей поддержать вас пожертвованием. Артистизм вашего любимца достоин большой сцены? Не стесняйтесь выложить видеозапись исполнения в соцсети вместе со ссылкой на вашу кампанию и призывом сделать пожертвование. Кто знает, может, ваш питомец взорвет TikTok!

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