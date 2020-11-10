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Главы Азербайджана, Армении и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе

Главы Азербайджана, Армении и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе
Степанакерт, Нагорный Карабахcommons.wikimedia.org

В регион отправились российские миротворцы

В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России объявили об окончании военных действий в Нагорном Карабахе, сообщает РБК. Стороны подписали соглашение, которое предусматривает полное прекращение огня и обмен военнопленными.

Военные силы Азербайджана и Армении остаются на достигнутых позициях, говорится в официальном заявлении Кремля. Это значит, что армянская сторона теряет город Шушу, а азербайджанская остается в прямой близости от Степанакерта. Кроме того, Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Исключение составит Лачинский коридор, соединяющий Армению со Степанакертом. Вдоль него разместятся 2 тыс. российских миротворцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал договор капитуляцией Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у страны не было другого выхода. Сразу после заявления политиков в Ереване вспыхнули протесты. Демонстранты ворвались в парламент и начали выступать против достигнутого соглашения.

Министерство обороны России сообщило об отправке миротворцев в Карабах, пишет РБК. «Для контроля за прекращением огня в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент в количестве  1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», – заявили в министерстве.

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