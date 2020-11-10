Недвижимость в центре Лондона теряет в цене

При этом жилье в престижных районах Внешнего Лондона идет нарасхват

Цены на недвижимость во Внешнем Лондоне (Outer London) растут быстрее, чем в центре, пишет Mansion Global. По данным агентства Knight Frank, покупатели стремятся приобрести просторный дом с садом и поэтому покидают Внутренний Лондон (Inner London).

К популярным и престижным районам Внешнего Лондона агентства недвижимости относят Барнс, Баттерси, Канэри-Уорд, Чизик, Клэпем, Фулем, Хэмпстед, Риверсайд, Уондсворт и Клэпем, Уоппин и Уимблдон.

С августа по октябрь 2020 года жилье в центре британской столицы подорожало всего на 0,2%, при этом цены остаются на 4,5% ниже прошлогодних. В то же время стоимость недвижимости во Внешнем Лондоне увеличилась на 0,9% – это рекордный рост за последние пять лет.

Больше всего дома прибавили в цене в популярных районах Белсайз-парк (3,2%), Далич (2,3%), Уондсворт (2,1%) и Уимблдон (1,8%).

При этом стоимость аренды в центре Лондона упала на 9,1%, а во Внешнем Лондоне – на 7,6%, сообщает Property Wire.

Октябрь 2020 года стал прибыльным для агентств недвижимости и риелторских контор: после выхода из карантина британцы стали активнее покупать жилье. Тем не менее количество сделок уменьшилось на 19% по сравнению с 2019 годом. Аналитики Knight Frank считают, что месячный локдаун в Англии не скажется на рынке недвижимости, и прогнозируют резкий рост числа сделок в первом квартале 2021 года.