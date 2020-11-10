subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Недвижимость в центре Лондона теряет в цене

Недвижимость в центре Лондона теряет в цене
Фото:123rf.com

При этом жилье в престижных районах Внешнего Лондона идет нарасхват

Цены на недвижимость во Внешнем Лондоне (Outer London) растут быстрее, чем в центре, пишет Mansion Global. По данным агентства Knight Frank, покупатели стремятся приобрести просторный дом с садом и поэтому покидают Внутренний Лондон (Inner London).

К  популярным и престижным районам Внешнего Лондона агентства недвижимости относят Барнс, Баттерси, Канэри-Уорд, Чизик, Клэпем, Фулем, Хэмпстед, Риверсайд, Уондсворт и Клэпем, Уоппин и Уимблдон.

С августа по октябрь 2020 года жилье в центре британской столицы подорожало всего на 0,2%, при этом цены остаются на 4,5% ниже прошлогодних. В то же время стоимость недвижимости во Внешнем Лондоне увеличилась на 0,9% – это рекордный рост за последние пять лет.

Больше всего дома прибавили в цене в популярных районах Белсайз-парк (3,2%), Далич (2,3%), Уондсворт (2,1%) и Уимблдон (1,8%).

При этом стоимость аренды в центре Лондона упала на 9,1%, а во Внешнем Лондоне – на 7,6%, сообщает Property Wire.

Октябрь 2020 года стал прибыльным для агентств недвижимости и риелторских контор: после выхода из карантина британцы стали активнее покупать жилье. Тем не менее количество сделок уменьшилось на 19% по сравнению с 2019 годом. Аналитики Knight Frank считают, что месячный локдаун в Англии не скажется на рынке недвижимости, и прогнозируют резкий рост числа сделок в первом квартале 2021 года.

 

profile-sample2
Недвижимость в центре Лондона теряет в цене
10-11-2020
profile-sample2
Добрые дела ко дню рождения фонда “Подари жизнь”
10-11-2020
profile-sample2
Главы Азербайджана, Армении и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе
10-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.