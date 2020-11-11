Спецпроект «Русский язык с колыбели»: вековой фольклор в помощь маме

Старинные потешки и пестушки до сих пор находят место в жизни современных родителей. Неудивительно, ведь процесс ухода за младенцами мало изменился: их все так же нужно кормить, одевать, менять подгузники и купать. Очень часто эти действия взрослого встречают сопротивление со стороны ребенка, и пестушки объясняют эти действия ребенку и помогают вовлечь его в игру, а потешки – развлекают и отвлекают. Почему бы этим не воспользоваться?

Забытые дары

В XX веке произошли кардинальные изменения в воспитания детей: молодые родители все чаще воспитывали детей вдали от бабушек и прабабушек (которые как раз могли передать подобный опыт утешения и развлечения детей), а также отдавали их в детский сад в очень раннем возрасте. Воспитательница, которая должна была следить за большим количеством детей одновременно (в группах было по двадцать человек, а то и больше), просто физически не могла успокаивать каждого отдельного малыша потешкой-пестушкой, поэтому часто отделывалась окриком. Успокоить ребенка коротеньким смешным стишком может только человек, который находится с этим ребенком один на один и заинтересован его успокоить и побудить делать то, что нужно, в спокойной и доброжелательной манере.

Зачастую мы не знаем и не помним традиционных пестушек и потешек. В лучшем случае мы можем по памяти восстановить «Идет коза рогатая», «Сорока-ворона кашку варила» или «Ладушки-ладушки». К своему большому удивлению я обнаружила, что тексты многих потешек не были народным творчеством моего региона, а забава на коленках «По кочкам, по кочкам, по ровненькой дорожке» не была изобретением моей бабушки. Оказывается, их знает вся страна! Дело, видимо, в том, что эти самые известные потешки сопровождались определенными жестами и телодвижениями, потому они и остались в памяти. Мы ведь запоминаем намного лучше, когда подключаем движение.

Местные напевы

Потом я стала интересоваться, что читать малышу до года, и везде предлагались потешки и пестушки. Не будучи большим поклонником фольклора, я все же провела определенное исследование и обнаружила, что подобный жанр существует в каждом языке.

Для молодых мам, живущих в Англии, даже существуют классы Sing and Play, когда мама и малыш могут прийти раз в неделю в ближайший детский центр, чтобы попеть и поиграть с малышом, разучивая традиционные английские nursery rhymes. Довольно скоро в моем доме появились эти самые английские стишки, подаренные друзьями и родственниками, большие красочные книги с музыкальным сопровождением, и я поняла, что, поскольку моя задача все же обучить ребенка русскому языку, необходимо найти «наш ответ Чемберлену» и внедрить русское народное творчество в повседневную реальность.

Очевидная польза

Детский психолог Екатерина Бурмистрова убеждена: потешки – здоровый способ побудить малыша делать то, что вы хотите, не прибегая к окрикам, одергиванию и волевому давлению. Поскольку она сама применяла эти методы к своим одиннадцати детям, я полагаю, что благодаря им типичная современная мама с двумя детьми сможет справиться с задачей намного легче.

Прослушав лекцию Екатерины, я узнала, что у ребенка до четырех лет нервная система находится в состоянии перевозбуждения, и ему легче расстроиться, расплакаться, раскричаться, чем успокоиться и расслабиться, поэтому колыбельные, потешки и пестушки становятся незаменимыми помощниками мамы, которая не хочет управлять своим малышом путем криков и угроз.

Детские песенки-потешки могут развлекать ребенка и в первый год жизни, а во второй год он вполне может в них участвовать. Малыш реагирует на потешку «Ладушки», когда начинает хлопать в ладоши, «махать крыльями» и опускать руки на голову. Когда он уже умеет ходить и повторять простые движения, диапазон расширяется, и привычные потешки становятся своеобразным танцем или даже зарядкой.

«Мишка косолапый по лесу идет (топаем), шишки собирает, песенки поет (наклоняемся и изображаем, будто подбираем шишки), вдруг упала шишка прямо мишке в лоб (хватаемся за голову), рассердился мишка и ногою топ (топаем)».

«Идет коза рогатая за малыми ребятами (шагаем, указательные пальцы изображают рога на голове), ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп (топаем, хлопаем), кто каши не ест, молока не пьет, забодает-забодает (упираемся указательным и средним пальцем в животик малыша)».

Какими бы глупыми вам ни казались эти занятия, ребенок учится не только повторять движения, но и реагировать на простые команды, связывать движения со словами. Это способствует развитию двигательного аппарата, учит «зеркалить» действия взрослых и реагировать на простые команды. Это также и эмоциональное развитие ребенка, тот самый эмоциональный интеллект, о котором сейчас так много говорят. С помощью потешек у детей вырабатывается потребность в игре, то есть потешки подготавливают к игре в детском коллективе.

Тепло на всю жизнь

Сколько времени занимает подобная игра? Пять минут в день. Но пять минут каждый день закладывают фундамент для всей дальнейшей жизни ребенка. Пение колыбельных занимает семь-десять минут в день. Чтение книги – десять-пятнадцать минут в день. В трудные периоды жизни люди, бывает, мысленно возвращаются в свое детство, когда они чувствовали себя счастливыми и защищенными, и среди самых счастливых воспоминаний часто есть мама, поющая колыбельную или читающая сказку на ночь, есть папа или дедушка, которые кружат по воздуху, играя в самолетик, есть бабушка, которая посадила на колени и приговаривает: «Ехали мы, ехали за грибами, за орехами».

Подобные эпизоды коротки, но яркие эмоциональные моменты, по сути, сообщают ребенку, что он нужен, что он любим, что он хорош и что мир – безопасное место, населенное дружелюбными людьми. В первые два года жизни у ребенка формируется базовое доверие миру. Пятиминутная игра с потешкой – квинтэссенция материнской любви, потому что в эти пять минут мама ничего не делает, она просто любит ребенка.

Учим русский

Потешки – это не просто развлечение, а самые первые уроки родной речи для малыша. И хотя он еще не понимает смысла сказанного, слушая незамысловатые мелодичные строки в мамином исполнении, он уже учит родной язык, накапливает необходимую информацию для успешного овладения речью в будущем. Согласно автору книг по билингвизму Екатерине Протасовой, «частые повторы могут быть утомительны для мамы, могут казаться ей не очень нужными и даже глупыми, но на самом деле, когда ребенок только овладевает речью, эти повторы совершенно необходимы!».

Потешки должны включать в себя повторения одного и того же слова или слога. Эти повторяющиеся слова или слоги должны быть очень простыми, такие, которые легко расслышать, а впоследствии и повторить – «люли-люли», «дождик-дождик кап-кап-кап», «котя-котенька-коток», «гуси-гуси га-га-га» и т.д.

Прекрасная простота

Есть и современные авторы потешек и пестушек. Например, поэтессы Гайда Лагздынь или Нина Пикулева. Несколько лет назад молодая и прогрессивная поэтесса Анастасия Орлова удостоилась президентской премии за свой сборник детских стихов. Сейчас она уже довольно известный автор, член союза писателей, обласкана мэтрами поэзии и даже основала свой собственный издательский дом. Я приобрела девять книжек из серии «Читатель родился» – простые короткие стишки для самых маленьких разных авторов. У них твердые страницы, закругленные уголки и, хотя сами стихотворения поначалу показались мне примитивными, потом я поняла, что для первого года жизни ничего другого и не нужно. Поэзия самой Анастасии Орловой, которую, кстати, критикуют также часто, как и хвалят, восходит к жанру пестушек, когда рутина малыша и мамы обыгрывалась в стихотворной форме. По словам самой Анастасии, она знает, как превратить рутину в игру.

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