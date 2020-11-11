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Уэльские школьники не будут сдавать экзамены GCSE и A-level в 2021 году

Уэльские школьники не будут сдавать экзамены GCSE и A-level в 2021 году
Фото:123rf.com

Их отменили из-за пандемии коронавируса

Уэльс принял решение отменить летние экзамены GCSE, AS и A-level в 2021 году, сообщает BBC. Об этом заявила министр образования Кирсти Уильямс. По ее словам, из-за пандемии коронавируса школы «не смогут гарантировать равные условия обучения и проведения экзаменов для всех учеников».

Школьники получат итоговые оценки по результатам проверочных работ, которые проведут сами учителя во втором полугодии. Уильямс опросила множество британских университетов – они согласны принять выпускников по результатам внутренней аттестации.

Помимо того, у школьников будет больше времени для обучения и наверстывания пропущенного из-за пандемии материала. Ученики восприняли новость с облегчением, за них порадовались родители и даже некоторые учителя. Последние заявили, что 2020 год «был непростым, а отмена экзаменов позволит снизить уровень стресса среди обучающихся».

В Англии экзамены GCSE и A-level сдвинули на июнь 2021 года. Единственное исключение сделано для GCSE по английскому языку и математике, которые состоятся в мае. Шотландия отменила экзамены National 5, эквивалентные GCSE, – итоговые оценки выпускникам поставят учителя. GCSE и A-level в Северной Ирландии пройдут в обычные сроки.

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