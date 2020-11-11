﻿﻿﻿﻿﻿

Лондон и Москва вошли в пятерку лучших городов для жизни

Лондон и Москва вошли в пятерку лучших городов для жизни
Фото:123rf.com

Британская столица возглавляет рейтинг шестой год подряд

Консалтинговая компания Resonance Consultancy ежегодно представляет рейтинг лучших городов для жизни. Авторы исследования оценивают уголки мира по нескольким факторам: наличию развитой инфраструктуры, достопримечательностей, зеленых зон, культурных учреждений, а также уровню занятости и доходов населения.

Рейтинг на 2021 год уже шестой раз подряд возглавил Лондон, пишет Secret London. Авторы рейтинга признают, что «Брекзит» может негативно сказаться на экономической ситуации. Но пока что британская столица занимает пятое место по количеству базирующихся в городе компаний мирового уровня. Разрыв между богатыми и бедными по-прежнему достаточно большой, однако культурная жизнь выше всяких похвал, говорят в Resonance Consultancy.

Москва опередила Токио, Дубай и Сингапур, заняв четвертое место. С момента проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году иностранцы стали больше интересоваться столицей России и приезжать туда. Инфраструктуре Москвы могут позавидовать многие другие города, утверждают авторы исследования. Большая часть аэропортов находится на доступном расстоянии, а развитая сеть метро позволяет с комфортом добраться до нужного места.

Санкт-Петербург занял шестнадцатое место в рейтинге.

profile-sample2
Актуальная юридическая информация о бизнесе и иммиграции от компании Law Firm
11-11-2020
profile-sample2
Спецпроект «Русский язык с колыбели»: вековой фольклор в помощь маме
11-11-2020
profile-sample2
«Остановившиеся часы» Чарльза
11-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.