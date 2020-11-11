Лондон и Москва вошли в пятерку лучших городов для жизни

Британская столица возглавляет рейтинг шестой год подряд

Консалтинговая компания Resonance Consultancy ежегодно представляет рейтинг лучших городов для жизни. Авторы исследования оценивают уголки мира по нескольким факторам: наличию развитой инфраструктуры, достопримечательностей, зеленых зон, культурных учреждений, а также уровню занятости и доходов населения.

Рейтинг на 2021 год уже шестой раз подряд возглавил Лондон, пишет Secret London. Авторы рейтинга признают, что «Брекзит» может негативно сказаться на экономической ситуации. Но пока что британская столица занимает пятое место по количеству базирующихся в городе компаний мирового уровня. Разрыв между богатыми и бедными по-прежнему достаточно большой, однако культурная жизнь выше всяких похвал, говорят в Resonance Consultancy.

Москва опередила Токио, Дубай и Сингапур, заняв четвертое место. С момента проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году иностранцы стали больше интересоваться столицей России и приезжать туда. Инфраструктуре Москвы могут позавидовать многие другие города, утверждают авторы исследования. Большая часть аэропортов находится на доступном расстоянии, а развитая сеть метро позволяет с комфортом добраться до нужного места.