Актуальная юридическая информация о бизнесе и иммиграции от компании Law Firm

Новая программа сохранения рабочих мест и пакет помощи для индивидуальных предпринимателей

Правительство разработало новый пакет финансовой поддержки для бизнеса в ответ на общенациональные ограничения в связи с пандемией коронавируса, объявленные премьер-министром 31 октября 2020 года.

В частности, правительственная программа по сохранению рабочих мест, более известная как схема furlough, продлена до конца марта 2021 года и будет доступна во всех частях страны. Пятимесячный пакет субсидирует до 80% стандартной заработной платы сотрудников (до £2 500 в месяц). Следует отметить, что правительство также разрешило повторно нанимать сотрудников, уволенных после 23 сентября 2020 года, и выплачивать заработную плату по программе furlough.

Сотрудники имеют право на участие в программе, если они:

– работали и получали заработную плату (PAYE payroll) на 30 октября 2020 года;

– работали и получали заработную плату (PAYE payroll) на 23 сентября 2020 года, но затем были сокращены.

В целом схема аналогична предыдущей программе.

Работодатели могут подавать заявки начиная с 11 ноября 2020 года. Крайний срок подачи заявок на ноябрь – 14 декабря 2020 года; каждая следующая заявка должна быть подана до 14-го числа последующего месяца. Кроме того, работодатели должны предоставить в HMRC информацию о доходах сотрудника с 20 марта по 30 октября 2020 года для тех, кто был трудоустроен на 30 октября 2020 года, и с 20 марта по 23 сентября 2020 года для тех, кто был повторно принят на работу.

Важно: предприятия не обязаны доплачивать заработную плату сотрудников, но должны платить взносы по государственному страхованию (National Insurance) и пенсионному страхованию (Employer pension) за неотработанные часы. Однако, как заявляет канцлер казначейства, взносы работодателей могут увеличиться после января 2021 года, когда программа будет пересмотрена (если ситуация в экономике будет улучшаться).

Полное руководство по новой политике будет опубликовано 10 ноября 2020 года.

Помимо стимулирования сохранения рабочих мест, правительство также расширило программу поддержки индивидуальных предприниматели (SEISS), которые не могут продолжать вести бизнес из-за пандемии. Схема предполагает предоставление грантов в размере до 80% торговой прибыли (но не более £7 500) с ноября по январь исходя из средней торговой прибыли за три месяца. В отличие от первых двух грантов, составлявших 40% от прибыли, финансовая помощь по третьему гранту SEISS увеличена до 80%.

Индивидуальные предприниматели могут подавать заявки на грант начиная с 30 ноября 2020 года. В качестве дальнейших шагов по поддержке малого бизнеса правительство уже объявило о четвертом гранте с февраля по апрель 2021 года. Подробности будут раскрыты позже.

Службы по вопросам иммиграции и убежища освободили от карантинных мер

Второй локдаун в Англии начался 5 ноября и продлится 28 дней. В течение этого времени нельзя покидать дом без разумного повода.

Требования локдауна включают список действий и дел, которые автоматически квалифицируются как разумное оправдание или причина. Список не является исчерпывающим, поэтому другие причины, которые могут быть сочтены разумными, также будут приниматься во внимание.

Список причин и оправданий для несоблюдения условий локдауна содержится в параграфе 6 Правил охраны здоровья (коронавирус, ограничения) (Англия) (№4) от 2020 года (SI 2020 № 1200).

Существует особое исключение и для дел, связанных с визами и убежищем: «Исключение 2 заключается в том, что [заинтересованному лицу] необходимо покинуть [свой] дом или находиться вне его для… осуществления доступа к важнейшим государственным услугам, включая… службы предоставления убежища, службы по вопросам иммиграции и проведения интервью в отношении предоставления убежища».

В отличие от текущих правил, в правилах, вводящих в действие первый, мартовский локдаун, прямо не говорилось, что службы по вопросам убежища и иммиграции являются важнейшими государственными службами.

Правила первого локдауна действительно включали отдельное исключение для лиц, выполняющих юридическое обязательство, включая посещение суда или выполнение условий освобождения под залог, или участие в судебном разбирательстве. Оно фигурирует и в новых правилах.

Home Office также обновил свое руководство для сотрудников, подчеркнув, что внутренние иммиграционные службы (службы подачи заявлений на визу и гражданство Великобритании, центры обслуживания и поддержки, и также центры тестирования английского языка) на этот раз останутся открытыми.

Изменения, касающиеся студенческих и краткосрочных студенческих виз

Иммиграционные правила, касающиеся студенческих виз, были существенно пересмотрены в начале сентября 2020 года.

Ключевые изменения в иммиграционных правилах таковы:

1. Уровень финансового обеспечения (требования по maintenance) увеличивается с £1 265 до 1 334 в месяц внутри Лондона и с £1 015 до 1 023 для учебных курсов за пределами Лондона. Одним из положительных моментов является то, что заявители теперь могут полагаться на электронные банковские выписки без необходимости обращаться к сотруднику банка, чтобы проштамповать каждую страницу (хотя, как ни странно, это новое послабление не распространяется на все правила, например оно не будет применяться к визовым заявкам по Appendix FM).

2. Если студенты или их иждивенцы имеют разрешение на работу, им больше не запрещается работать в качестве аспиранта или стоматолога в процессе обучения (что разумно в условиях пандемии).

3. Существуют новые визовые формы для граждан ЕС и ЕЭС, имеющих чипированный паспорт и подающих заявление в качестве студентов-иждивенцев.

4. Вводится уточнение, в соответствии с которым спонсоры не могут оценить начальный уровень английского языка B1, необходимый студентам, но в определенных обстоятельствах, когда студент собирается учиться на академическом уровне (бакалавр или магистр) после прохождения подготовительного курса, спонсоры могут самостоятельно оценить и заключить, что английский язык студента улучшится до уровня B2.

Также вводится новое приложение для родителя учащегося – Appendix Parent of a Child Student. Его положения в целом сопоставимы с предыдущими правилами для этой категории виз, с существенным дополнительным преимуществом: теперь родителям будет предоставлен такой же срок вида на жительство для пребывания в Великобритании, как и ребенку, а это означает, что они не будут обязаны повторно подавать заявление каждые 12 месяцев для обновления срока действия визы.

Это очень хорошее дополнение, если учесть завышенные цены на подачу заявок, но обратите внимание: виза родителя может закончиться и раньше, если ребенку исполнится 12 лет.

Все эти изменения действуют с 1 декабря 2020 года.

Сдача биометрии

Какое-то время Home Office перестал настаивать на том, чтобы заявители предоставляли свежий набор отпечатков пальцев (биометрии) каждый раз, когда они продлевают свое разрешение на пребывание в Великобритании.

Теперь это правило распространяется только на обладателей студенческих виз.

Если уже сданную биометрию можно использовать повторно, абитуриенты-студенты могут прислать фотографию вместе с подтверждающими документами. Там, где это применимо, это будет означать, что им не нужно будет назначать встречу в визовом центре UKVCAS или SSC Service Point для предоставления новой биометрической информации.

В ноябре стартуют онлайн-проверки на право аренды

Проверка права аренды может осуществляться онлайн и в режиме реального времени с 25 ноября 2020 года. В соответствии с новой схемой арендодатели смогут проводить проверку того, разрешено ли потенциальным арендаторам арендовать жилье, используя веб-страницу Home Office.

Пока услуга онлайн-проверки будет доступна только для граждан ЕС и членов их семей, которым был предоставлен статус в соответствии со схемой EU Settlement Scheme, а также для неграждан ЕС с биометрическим видом на жительство и мигрантов, получивших визы по балльной системе.

Для всех остальных документы по-прежнему нужно будет проверять вручную или с помощью запроса в Landlord Checking Service, если документы отсутствуют.

Как это будет работать, рассказывает новое руководство для арендодателей. Как и в случае с онлайн-проверками права на работу, система предполагает, что потенциальный арендатор дает разрешение потенциальному арендодателю просмотреть иммиграционную историю и данные своего дела, предоставляя общий код.

Используя этот код и дату рождения человека, арендодатель может затем войти на веб-сайт, чтобы осуществить проверку. Никаких физических документов не требуется, но сама проверка должна быть проведена в присутствии потенциального арендатора или по видеосвязи.

Система должна подтвердить, имеет арендатор непрерывное или ограниченное по времени право на аренду. Арендодатель должен будет сохранить либо печатную, либо электронную копию страницы профиля во время аренды.

Руководство также предупреждает арендодателей: «Если вы заключаете договор аренды с кем-то на основании онлайн-проверки, но является очевидным, что человек на фотографии на онлайн-сервисе не является потенциальным арендатором, для арендодателя может быть предусмотрена ответственность в виде штрафа, если его арендатор не имеет права арендовать жилье».

Home Office пытается уменьшить бремя, возложенное на тех, кто, как и собственники жилья, теперь должен действовать в качестве сотрудников иммиграционной службы. Именно из-за этого бремени Национальная ассоциация арендодателей жилья вмешалась в судебное дело JCWI, оспаривающее право на аренду.

Как отметил Апелляционный суд в своем решении, вынесенном в начале года, система права на аренду жилья привела к массовой дискриминации мигрантов во всем секторе аренды жилья. Но суд постановил, что дискриминация была оправдана общественным интересом к иммиграционному контролю. Суд также постановил, что любые неблагоприятные последствия для отдельных лиц перевешиваются общественными выгодами этой схемы в плане контроля за иммиграцией.

Так что пока схема остается законной – по крайней мере до тех пор, пока Высокий суд не скажет свое слово. Онлайн-процесс, вероятно, значительно облегчит жизнь некоторым из тех, кто боролся за свои права в этой сфере. Но ситуация остается такой же сложной, как и прежде, для тех, чья иммиграционная ситуация не столь ясна, а арендодатели, столкнувшиеся с санкциями и административными задержками, будут по-прежнему предпочитать чистых британских арендаторов.

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