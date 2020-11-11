«Остановившиеся часы» Чарльза

Полное имя наследника британского престола – Чарльз Филипп Артур Джордж Виндзор, герцог Корнуольский, принц Уэльский. 14 ноября – день рождения принца Чарльза. Мы собрали самые интересные факты о старшем сыне королевы Елизаветы.

Принц по желанию короля

Знаете ли вы, что Чарльз мог не стать принцем? Дело в том, что по правилам, действовавшим до 1948 года, статус принца присваивался только сыновьям короля и их сыновьям, а также сыновьям старшего сына наследника престола; Чарльз же был сыном дочери монарха, а не его сына. Он должен был именоваться графом Мерионетским – по дополнительному титулу герцога Эдинбургского. Однако за три недели до рождения Чарльза король Георг VI изменил правила и распространил право считаться принцем на всех будущих детей Елизаветы и Филиппа – не мог же он обидеть детей дочери. Таким образом, при появлении на свет Чарльз получил титул «Его Королевское Высочество».

Кстати, в честь рождения Чарльза произвели 41 артиллерийский залп, а колокола Вестминстерского аббатства прозвонили 5 тыс. раз. Трафальгарская площадь сверкала разноцветными огнями. Но больше всех повезло морякам: им выдали двойную порцию рома.

Чарльз был тихим ребенком, но однажды, сам того не ведая, чуть не устроил переполох национального масштаба. Четырехлетний Чарльз в день коронации его матери поставил церемонию под угрозу, когда потянулся за самой важной реликвией в зале – короной, предназначавшейся для Елизаветы. К счастью, фрейлина королевы подоспела вовремя и оттащила любопытного малыша.

Вампиры в королевской семье

По словам Чарльза, принц – потомок знаменитого графа Дракулы – точнее, Влада Цепеша, господаря Валахии, который стал прообразом знаменитого персонажа. Прадедушка Чарльза, король Георг V, был женат на Марии Текской, а та ведет свою родословную от Влада IV, брата того самого графа-кровопийцы. Таким образом, Чарльз – потомок Дракулы в 16-м поколении.

Впрочем, принц Чарльз не пугается такого родства. Наоборот, он выступает за развитие туризма в Румынии, считая ее страной красивых гор и легенд. Также он инициатор движения по сохранению лесов в Трансильвании. Именно там в 2006 году Чарльз приобрел себе домик.

Магия повсюду

Любовь к магии у Чарльза пробудилась еще в юности. Издание Mental Floss пишет, что в 1975 году, когда будущему королю было двадцать семь лет, он стал членом «Магического круга» (Magic Circle) – общества фокусников, основанного в Лондоне в 1905 году. В нем насчитывается 1,5 тыс. фокусников и иллюзионистов из разных стран. Чтобы стать членом общества, не обязательно быть профессиональным фокусником – достаточно показать, на что ты способен. Исключения не делаются даже для королевских особ, поэтому Чарльз, как и все, проходил конкурсный отбор. Он показал древнейший фокус в мире – «Чашки и шары». Этот фокус часто показывают уличные артисты по всему миру, или, как их еще называют, наперсточники. Он делается с помощью трех чашек и крохотного шарика, который помещается под одну из чашек и незаметно переходит из-под одной под другую.

А что у нас на обед?

Известно, что принц Чарльз тщательно следит за своим здоровьем и, как и остальные члены королевской семьи, старается вести здоровый образ жизни, следит за своим питанием и много двигается. Однако некоторые его гастрономические привычки удивляют даже самых опытных сотрудников дворца. Так, например, на завтрак у принца обычно одно и то же: смесь из злаков и ростков пшеницы с медом, несколько кусочков фруктов и чай, а также одно вареное яйцо. Причем яйцо должно быть всмятку, и варить его нужно ровно четыре минуты. Это строгое правило.

Старший сын Елизаветы является покровителем Британской ассоциации сыроделов. В сложное время коронавирусной пандемии сырная индустрия оказалась на грани выживания. Чтобы поддержать отечественных производителей, принц Чарльз присоединился к рекламной кампании British Cheese Weekender и в ее рамках опубликовал в «Инстаграме» рецепт яйца со шпинатом, запеченного с сыром.

Еще Чарльз является приверженцем органической пищи. Дичь он всегда отстреливает сам, молочные продукты – с фермы, овощи и фрукты – только из сада, никаких магазинных. И даже грибы собираются в его поместье в Шотландии, а потом высушиваются или замораживаются впрок. А еще шеф-повар Его Высочества отмечает, что Чарльз очень экономный: если на вечер подавали жареного ягненка и что-то осталось, то на следующий день будет пастуший пирог. Выбрасывать еду не в королевских привычках. Кстати, Чарльз не любит делиться своей едой с кем-то, даже со своей женой, а иногда просит накрывать ему стол отдельно.

Пальто на все времена

Принц Чарльз слывет модником, и рубашки, костюмы и обувь зачастую шьются ему на заказ. Он предпочитает классический элегантный стиль. Принца часто называют иконой стиля, хотя сам принц шутит: «Мой стиль в одежде похож на остановившиеся часы. Каждые двадцать пять лет наступает мое время». И верно, в 1980-е принца критиковали за расстегнутый двубортный пиджак (мол, никто так не носит), но сегодня такое считается вполне допустимым и актуальным.

То же самое было с двубортным костюмом, который вернулся в моду во многом благодаря Чарльзу. Больше тридцати лет принц работает с одним и тем же закройщиком ателье Anderson&Sheppard – хоть тот сейчас и на пенсии, но для принца делает исключение и выезжает на примерки. Также в ателье хранятся все отрезы от костюмных тканей Чарльза на случай, если ему потребуется поставить заплатку. Да, экономность Чарльза проявляется и в этом: он не пренебрегает услугой ремонта одежды.

Но самый яркий показатель экономности и любви к классическому стилю – пальто Чарльза: он носит его вот уже сорок лет!

Принц Чарльз признался, что в его гардеробе всего два классических пальто, и оба были приобретены в 1970-е годы. Одно из верблюжьей шерсти, а второе из твида. Обе вещи настолько любимы, что Чарльз уже неоднократно отдавал их в починку, хотя носит их чрезвычайно аккуратно. Свою преданность вещам принц объясняет заботой об окружающей среде и стремлением к минимализму.

Спаситель планеты

Чарльз действительно ратует за экологию и находит разные способы помочь окружающей среде. Так, например, он жертвует свои садовые отходы на создание дизайнерских вещей. Да, вы не ослышались, имеются в виду платья из крапивы и штаны из сорняков. Принц сотрудничает с модным домом VIN+Omi, который создает авангардную моду, используя натуральные материалы. Он столкнулся с молодыми дизайнерами на одном из мероприятий в 2018 году, а узнав, что они пытаются превратить садовые отходы в инновационные ткани, с радостью поддержал их и пожертвовал 3 тыс. растений крапивы из своего поместья Хайгроув для весенне-летней модной коллекции 2020 года. В дополнение к крапиве дизайнеры переработали ненужные садовые мешки в сумки – они будут продаваться в сувенирном магазине, а выручка от продажи пойдет в благотворительный фонд.

Любитель всего раритетного, Чарльз до сих пор ездит на машине Aston Martin DB6 Volante, подаренной королевой ему на совершеннолетие. Как борец за экологию, он не желает допустить загрязнения окружающей среды выхлопными газами, поэтому заправляет свою машину биоэтанолом, производимым из определенного сорта английского вина. А Jaguar, Range Rover и прочие автомобили – биодизелем, выработанным из растительного масла. Никакого бензина!

Как все принцы, Чарльз требователен в первую очередь к себе. Он старается делать все и для своей семьи, и для страны. Неважно, станет он новым монархом Британии или нет, Чарльз уже занял свое место в британской истории.

Подготовила Оксана Кеш