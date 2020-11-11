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Иностранные медработники покидают Британию из-за проблем с визами

Иностранные медработники покидают Британию из-за проблем с визами
Фото:pxfuel.com

Они не могут продлить разрешение на проживание

Иностранные медработники вынуждены возвращаться из Великобритании домой из-за проблем с визами, пишет The Guardian. Сотрудники NHS не могут продлить разрешение на проживание из-за высокой стоимости и длительного рассмотрения заявок. У некоторых срок визы уже истек, что может негативно повлиять на ее продление.

Из-за оттока сотрудников больницы хуже справляются со второй волной пандемии, говорят в профсоюзе Unison.

В сфере здравоохранения открыты 122 тыс. вакансий, которые некому заполнить.

Ранее министерство внутренних дел обещало, что визы всех медработников будут продлены на год, чтобы они могли помочь стране в борьбе с коронавирусом. Однако послабление распространилось на 3 тыс. человек. Кроме того, правительство не учло низкооплачиваемых сотрудников больниц: помощников медсестер, уборщиков и посудомоек.

67 тыс. сотрудников NHS в Англии (или 5,5% от общего числа медработников) являются гражданами ЕС. Еще 13,8% имеют гражданство других стран.

Ассоциация врачей Великобритании выразила обеспокоенность задержками и призвала предоставить людям отсрочку на неопределенный срок – пока ситуация с коронавирусом не изменится к лучшему.

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