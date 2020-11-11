Иностранные медработники покидают Британию из-за проблем с визами

Они не могут продлить разрешение на проживание
Иностранные медработники вынуждены возвращаться из Великобритании домой из-за проблем с визами, пишет The Guardian. Сотрудники NHS не могут продлить разрешение на проживание из-за высокой стоимости и длительного рассмотрения заявок. У некоторых срок визы уже истек, что может негативно повлиять на ее продление.
Из-за оттока сотрудников больницы хуже справляются со второй волной пандемии, говорят в профсоюзе Unison.
В сфере здравоохранения открыты 122 тыс. вакансий, которые некому заполнить.
Ранее министерство внутренних дел обещало, что визы всех медработников будут продлены на год, чтобы они могли помочь стране в борьбе с коронавирусом. Однако послабление распространилось на 3 тыс. человек. Кроме того, правительство не учло низкооплачиваемых сотрудников больниц: помощников медсестер, уборщиков и посудомоек.
67 тыс. сотрудников NHS в Англии (или 5,5% от общего числа медработников) являются гражданами ЕС. Еще 13,8% имеют гражданство других стран.
Ассоциация врачей Великобритании выразила обеспокоенность задержками и призвала предоставить людям отсрочку на неопределенный срок – пока ситуация с коронавирусом не изменится к лучшему.
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