﻿﻿﻿﻿﻿

Британское кино эпохи перемен

Британское кино эпохи перемен

Почему стоит посмотреть сборник короткометражек Uncertain Kingdom

В рамках фестиваля современной британской культуры Different Ever After (DEA), организованного отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве в партнерстве с просветительским медиа «Теории и практики», состоялся показ серии британских короткометражных фильмов «Изменчивое королевство» (The Uncertain Kingdom, 2020).

Сборник, в который изначально вошли двадцать фильмов, а во время пандемии добавился еще один, сформирован режиссером и исполнительным продюсером Джоном Дженксом, продюсерами Изабель Фрир и Джорджией Гоггин. На специальном показе зрителям были представлены девять кинолент. 

Несмотря на то что каждый фильм уникален и рассказывает свою историю, сборник объединен общей идеей и демонстрирует различные аспекты жизни современной Великобритании. При этом фильмы сложно сравнивать и по стилю, и по жанру, и по тематике – они так же непохожи друг на друга, как и их авторы. Это яркая коллаборация британских режиссеров с популярными актерами, радио- и телеведущими, художниками-аниматорами и танцорами.

Антология затрагивает темы, которые сегодня близки каждому: расовое неравенство, одиночество, нищета, инвалидность, бездомность и потеря идентичности в желании понравиться окружающим. 

Слова ранят

Подборку короткометражек открывает «Разговор» (The Conversation) Ланре Малаолу, режиссера, хореографа и создателя собственного театра. Несмотря на название ленты, настраиваться на долгие монологи не стоит: сложный диалог о взаимоотношениях людей, принадлежащих к разным расам, герои ведут на языке танца. 

Повествование начинается с беседы за столиком в кафе. Он чернокожий парень, она белая девушка, и она невольно обижает своего спутника. Стараясь оправдаться, она делает ситуацию еще трагичнее. Он начинает задыхаться, и картинка резко меняется: мы переносимся в совершенно другие декорации – в каменный мешок, помещение с высокими кирпичными стенами без выхода. От такой стремительности сложно сразу понять, что попадаешь в реальность главного героя, его внутренний мир. 

И он начинает двигаться – да, именно двигаться, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. По мере нарастания темпа его движения становятся все более резкими. В кадре появляются новые персонажи, он пытается танцевать с ними синхронно, но сбивается, хватает ртом воздух. Плакаты в руках белых парней и девушек с надписью «Жизнь черных не важна» буквально сбивают его с ног. Пока…

Пока он не встретит белую девушку, которая, как и он, задыхается. Понимая, что она нуждается в его помощи, он принимается плавными движениями выводить ее из паники. Спустя несколько мгновений они уже танцуют вместе.

Это фильм не только о расовой дискриминации – он о том, что важно быть рядом с человеком, который примет тебя таким, каков ты есть.

Продолжительность: 13 минут.

Смерть в красках

Главная героиня фильма «Смерть встречает Лизолетту» (Death Meets Lisolette) режиссера Гая Дженкина – Лизолетта Рашби, девочка-подросток, которая очень хочет спасти свою бабушку от самоубийства.

Не пугайтесь, фильм очень красочный и позитивный, местами даже чересчур. Представьте тихий городок со спокойной, размеренной жизнью. С недавних пор там даже перестали умирать люди – об этом очень сокрушается хозяин похоронного бюро, вынужденный коротать время, сбивая мух бумажными шариками. В фильме много аллегорий и преувеличений, даже погода всегда солнечная и небо голубое.

Мама главной героини – священник, пытающаяся отговорить свою мать (бабушку Лизолетты) от очередной попытки суицида. Однажды девочка, гуляя, оказывается рядом с сараем, в котором заперт человек. Он признается, что он и есть Смерть, и просит его освободить. Бесстрашная Лизолетта заключает со Смертью необычный договор…

Продолжительность: 13 минут.

Что в имени твоем?

Какую роль в жизни человека играет имя, рассуждают герои ленты «Что в имени тебе моем» (What’s in a Name) режиссера Раньяраро Мапфумо.

Это документальный фильм, состоящий из нескольких интервью. Люди разных национальностей рассказывают о том, что для них означают их имена, а также о том, сколько оскорблений и насмешек им приходится выслушивать от британцев, которым сложно выговорить непривычные для них слова. Чтобы быть как все, они пытаются придать своим именам благозвучие, теряя индивидуальность и связь со своими корнями. Ведь каждое имя что-то означает на языке их предков: Desta – «счастье», Amardeep – «вечная жизнь», Poonum – «полнолуние».

Каждый рассказ сопровождается красочным видеорядом, отражающим национальную принадлежность героя: Индия, Китай, Пакистан. Фильм напоминает, как важно относиться к людям других этносов терпимо и бережно.

Продолжительность: 11 минут.

Неравные возможности

«Правдоподобие» (Verisimilitude) режиссера Дэвида Прауда – об ограниченности здоровых людей и безграничной духовности и терпении людей с инвалидностью. В фильме рассказывается короткая история об актрисе Белле, с рождения прикованной к инвалидному креслу, которая вынуждена наблюдать за вялыми потугами звездного мальчика, пытающегося в кадре передать боль человека, ставшего инвалидом. 

Продолжительность: 13 минут.

На грани нищеты

Действие фильма «Левый берег» (Left Coast) происходит в небольшом прибрежном городке на северо-востоке Англии. Фоновая картинка депрессивная: туман, моросящий дождь и редко улыбающиеся люди. Чуткий и понимающий волонтер Дейв раздает бесплатную еду нуждающимся и выслушивает проблемы каждого, кто обращается за помощью. С другой стороны – новости о кризисе в глобальной экономике и необходимости помогать корпорациям…

Продолжительность: 14 минут.

Без дома и без родины

Сюрреализм картины режиссера Джейсона Вингарда «Тротуар» (Pavement) потрясает, сбивает с ног, сокрушает. Главный герой Энтони, бывший военный, в мирное время потерялся и вот уже шесть лет живет на улице. На бездомного обращают внимание только потому, что он «портит вид». Его пытаются прогнать, но уже слишком поздно: он начал врастать в тротуар, на котором лежал. Фильм посвящен трагедии маленького человека в большом мире, одиночеству в толпе. В финале звучит неофициальный гимн Англии – «And did those feet in ancient time» Уильяма Блейка.

Продолжительность: 12 минут.

Посмотреть эти и другие фильмы «Изменчивого королевства» можно на разных платформах. Больше информации вы найдете по ссылке.

Подготовила Елена Неделя

profile-sample2
Актуальная юридическая информация о бизнесе и иммиграции от компании Law Firm
11-11-2020
profile-sample2
Спецпроект «Русский язык с колыбели»: вековой фольклор в помощь маме
11-11-2020
profile-sample2
«Остановившиеся часы» Чарльза
11-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.