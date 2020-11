Британское кино эпохи перемен

Почему стоит посмотреть сборник короткометражек Uncertain Kingdom

В рамках фестиваля современной британской культуры Different Ever After (DEA), организованного отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве в партнерстве с просветительским медиа «Теории и практики», состоялся показ серии британских короткометражных фильмов «Изменчивое королевство» (The Uncertain Kingdom, 2020).

Сборник, в который изначально вошли двадцать фильмов, а во время пандемии добавился еще один, сформирован режиссером и исполнительным продюсером Джоном Дженксом, продюсерами Изабель Фрир и Джорджией Гоггин. На специальном показе зрителям были представлены девять кинолент.

Несмотря на то что каждый фильм уникален и рассказывает свою историю, сборник объединен общей идеей и демонстрирует различные аспекты жизни современной Великобритании. При этом фильмы сложно сравнивать и по стилю, и по жанру, и по тематике – они так же непохожи друг на друга, как и их авторы. Это яркая коллаборация британских режиссеров с популярными актерами, радио- и телеведущими, художниками-аниматорами и танцорами.

Антология затрагивает темы, которые сегодня близки каждому: расовое неравенство, одиночество, нищета, инвалидность, бездомность и потеря идентичности в желании понравиться окружающим.

Слова ранят

Подборку короткометражек открывает «Разговор» (The Conversation) Ланре Малаолу, режиссера, хореографа и создателя собственного театра. Несмотря на название ленты, настраиваться на долгие монологи не стоит: сложный диалог о взаимоотношениях людей, принадлежащих к разным расам, герои ведут на языке танца.

Повествование начинается с беседы за столиком в кафе. Он чернокожий парень, она белая девушка, и она невольно обижает своего спутника. Стараясь оправдаться, она делает ситуацию еще трагичнее. Он начинает задыхаться, и картинка резко меняется: мы переносимся в совершенно другие декорации – в каменный мешок, помещение с высокими кирпичными стенами без выхода. От такой стремительности сложно сразу понять, что попадаешь в реальность главного героя, его внутренний мир.

И он начинает двигаться – да, именно двигаться, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. По мере нарастания темпа его движения становятся все более резкими. В кадре появляются новые персонажи, он пытается танцевать с ними синхронно, но сбивается, хватает ртом воздух. Плакаты в руках белых парней и девушек с надписью «Жизнь черных не важна» буквально сбивают его с ног. Пока…

Пока он не встретит белую девушку, которая, как и он, задыхается. Понимая, что она нуждается в его помощи, он принимается плавными движениями выводить ее из паники. Спустя несколько мгновений они уже танцуют вместе.

Это фильм не только о расовой дискриминации – он о том, что важно быть рядом с человеком, который примет тебя таким, каков ты есть.

Продолжительность: 13 минут.

Смерть в красках

Главная героиня фильма «Смерть встречает Лизолетту» (Death Meets Lisolette) режиссера Гая Дженкина – Лизолетта Рашби, девочка-подросток, которая очень хочет спасти свою бабушку от самоубийства.

Не пугайтесь, фильм очень красочный и позитивный, местами даже чересчур. Представьте тихий городок со спокойной, размеренной жизнью. С недавних пор там даже перестали умирать люди – об этом очень сокрушается хозяин похоронного бюро, вынужденный коротать время, сбивая мух бумажными шариками. В фильме много аллегорий и преувеличений, даже погода всегда солнечная и небо голубое.

Мама главной героини – священник, пытающаяся отговорить свою мать (бабушку Лизолетты) от очередной попытки суицида. Однажды девочка, гуляя, оказывается рядом с сараем, в котором заперт человек. Он признается, что он и есть Смерть, и просит его освободить. Бесстрашная Лизолетта заключает со Смертью необычный договор…

Продолжительность: 13 минут.

Что в имени твоем?

Какую роль в жизни человека играет имя, рассуждают герои ленты «Что в имени тебе моем» (What’s in a Name) режиссера Раньяраро Мапфумо.

Это документальный фильм, состоящий из нескольких интервью. Люди разных национальностей рассказывают о том, что для них означают их имена, а также о том, сколько оскорблений и насмешек им приходится выслушивать от британцев, которым сложно выговорить непривычные для них слова. Чтобы быть как все, они пытаются придать своим именам благозвучие, теряя индивидуальность и связь со своими корнями. Ведь каждое имя что-то означает на языке их предков: Desta – «счастье», Amardeep – «вечная жизнь», Poonum – «полнолуние».

Каждый рассказ сопровождается красочным видеорядом, отражающим национальную принадлежность героя: Индия, Китай, Пакистан. Фильм напоминает, как важно относиться к людям других этносов терпимо и бережно.

Продолжительность: 11 минут.

Неравные возможности

«Правдоподобие» (Verisimilitude) режиссера Дэвида Прауда – об ограниченности здоровых людей и безграничной духовности и терпении людей с инвалидностью. В фильме рассказывается короткая история об актрисе Белле, с рождения прикованной к инвалидному креслу, которая вынуждена наблюдать за вялыми потугами звездного мальчика, пытающегося в кадре передать боль человека, ставшего инвалидом.

Продолжительность: 13 минут.

На грани нищеты

Действие фильма «Левый берег» (Left Coast) происходит в небольшом прибрежном городке на северо-востоке Англии. Фоновая картинка депрессивная: туман, моросящий дождь и редко улыбающиеся люди. Чуткий и понимающий волонтер Дейв раздает бесплатную еду нуждающимся и выслушивает проблемы каждого, кто обращается за помощью. С другой стороны – новости о кризисе в глобальной экономике и необходимости помогать корпорациям…

Продолжительность: 14 минут.

Без дома и без родины

Сюрреализм картины режиссера Джейсона Вингарда «Тротуар» (Pavement) потрясает, сбивает с ног, сокрушает. Главный герой Энтони, бывший военный, в мирное время потерялся и вот уже шесть лет живет на улице. На бездомного обращают внимание только потому, что он «портит вид». Его пытаются прогнать, но уже слишком поздно: он начал врастать в тротуар, на котором лежал. Фильм посвящен трагедии маленького человека в большом мире, одиночеству в толпе. В финале звучит неофициальный гимн Англии – «And did those feet in ancient time» Уильяма Блейка.

Продолжительность: 12 минут.

Посмотреть эти и другие фильмы «Изменчивого королевства» можно на разных платформах. Больше информации вы найдете по ссылке.



Подготовила Елена Неделя