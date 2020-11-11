Триумф волей-неволей

Демократ Джо Байден, в прошлом занимавший пост вице-президента в администрации Барака Обамы, признан 46-м президентом США. Если ничего не произойдет, то в полдень 20 января 2021 года согласно американскому законодательству он официально вступит в должность нового президента.

Победу своего соперника Дональд Трамп, как и некоторые другие политики, не признал. Он пообещал, что будет оспаривать результаты в Верховном суде. Несмотря на то что в США выборы всегда проходят живо и драматично, президентскую гонку – 2020 называют уникальной, столько политических интриг американцы не видели уже давно.

Как проходили выборы президента США? Какое будущее обещает гражданам Байден и чего страна может лишиться после ухода Трампа?

Грязные выборы

Подсчет голосов в США продолжается уже несколько дней, и в некоторых штатах он до сих пор не окончен. Официально выборы состоялись 3 ноября. Согласно Конституции США, президента выбирают в первый вторник после первого понедельника ноября. Подсчет затянулся по большей части из-за того, что многие голоса приходят по почте.

Кстати, с этой темой связан один из скандалов. По сведениям организации Judicial Watch, при проверке данных демографической статистики выяснилось, что в некоторых штатах избирательных бюллетеней оказалось в два раза больше, чем голосующих американцев. Так, к примеру, в Техасе, который является одним из крупных избирательных округов, на 100 избирателей пришлось 187 полученных бюллетеней. Всего в 353 округах 29 штатов было выявлено 1,8 млн «мертвых душ». Как отметил в одном из своих обращений руководитель ассоциации судебных наблюдателей Том Фиттон, грязные списки избирателей означают грязные выборы. Помимо Техаса, действующий президент Дональд Трамп отмечал манипуляции с голосами в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. По его словам, голосование со стороны Джо Байдена связано с огромным количеством нарушений.

Кроме «мертвых душ», выяснились неожиданные подробности личной жизни сына Джо Байдена – Хантера. На жестком диске ноутбука Хантера Байдена, оставленного им в мастерской, были обнаружены «материалы сексуального характера» с участием несовершеннолетних девочек.

Напомним, что еще до этого случая New York Post опубликовала электронную переписку, также полученную с ноутбука Хантера, согласно которой сын Джо Байдена в свое время (когда Байден еще занимал пост вице-президента США) организовал его встречу с главой украинской компании Burisma. После этой публикации Трамп обвинил Байдена в коррупции и лоббировании интересов газодобывающей компании (напомним, раньше Байден категорически отрицал какое-либо общение с представителями этой фирмы).

У самого Дональда Трампа рыльце тоже оказалось в пушку. Любопытные СМИ обнаружили у президента счет в Китае, что в рамках торговых войн США с КНР выглядит неправильным. Как пояснили юристы Трампа, это был не личный счет, а счет, оформленный на юрлицо, и он был открыт до того, как Трамп вступил в должность президента.

В американской избирательной системе большинство голосов выборщиков не означает стопроцентной победы кандидата. Коллегию выборщиков представляют 538 человек из разных штатов – по числу представителей в Конгрессе. Выборщики голосуют за кандидата, который победил в их штате, однако закона, обязывающего их к этому, нет.

При несогласии с результатами выборов проигравший кандидат может их оспорить в Верховном суде. Именно это произошло в 2000 году с пересчетом голосов во Флориде, остановленным Верховным судом. В результате ход голосования кардинально изменился, а близкий к победе демократ Альберт Гор проиграл, отдав первенство республиканцу Джорджу Бушу-младшему.

Кто такой?

Узнав о своей победе, Байден поблагодарил граждан Америки за поддержку и пообещал стать президентом для всех американцев: «Пора отложить в сторону жесткую риторику, снизить градус, увидеть друг друга снова, прислушаться друг к другу и дать друг другу шанс».

Итак, кто же будет править страной в ближайшие четыре года? Джо Байдену 77 лет, он старейший избранный президент США. С 2009 по 2017 год он был 47-м вице-президентом США, а до этого – сенатором от штата Делавэр. У Байдена есть сын Хантер и дочь Эшли, его дочь Наоми и первая жена погибли в автокатастрофе, а старший сын Бо умер от опухоли головного мозга.

Байден не употребляет алкоголь и не раз признавался в том, что в его семье было много алкоголиков.

В 1988 году Байдену поставили диагноз «аневризма двух сосудов головного мозга». Ему сделали операцию, после которой он смог вернуться к работе (спустя семь месяцев).

В ходе предвыборной гонки Байден не раз ошибался в цифрах и фактах, путая даже своих родных. К примеру, на одном из выступлений он сказал, что от коронавируса уже погибло 200 млн человек (на тот момент цифра приближалась к 200 тыс., а население США составляет 328 млн человек). А во время прямого эфира на телеканале CNN он назвал свою внучку Натали именем своего умершего сына Бо, но тут же поправил себя. Кроме того, Байден публично называл Дональда Трампа Джорджем и утверждал, что выдвигается в сенат.

Первая леди

Один из вопросов, мучающих мировую общественность при разговоре о личной жизни Джо Байдена, конечно, личность его жены – женщины, которая станет первой леди на ближайшие четыре года. Итак, кто такая Джилл Байден?

Для Джилл, как и для Джо Байдена, их брак второй. У них есть общий ребенок – их дочь Эшли. Первое свидание будущей четы Байден устроил брат Джилл.

Джилл имеет степень магистра гуманитарных наук по специальности «английский язык» (получена в Университете Вилланова). Около 13 лет Джилл преподавала английский язык школьникам и в психиатрической клинике для подростков с эмоциональными расстройствами. Также она работала преподавателем в Делавэрском общинном техническом колледже.

Профессор английского языка и видный деятель в области образования, Джилл выступает за развитие системы образования в стране. Известно, что она основала некоммерческую организацию Biden Breast Health Initiative, а также учредила программу Book Buddies и Фонд Байдена.

Программа Байдена

Как водится, перед выборами из уст кандидатов словно из рога изобилия льются сладкие обещания лучшей жизни (далеко не все, как показывает мировая практика, исполняются). Джо Байден в этом плане истинный демократ: он выступает против войны, за повышение зарплаты и за бесплатное образование.

По мнению политика, налоговый режим, созданный Трампом, плохо сказывается на материальном положении среднего класса американцев. Байден считает, что необходимо ликвидировать налоговые поблажки для людей с высокими доходами.

Также он хочет преобразовать цепочки поставок товаров в США, уменьшив их зависимость от российского и китайского импорта. Еще планирует развивать программу поддержки отечественного производителя «Покупай американские товары», инвестировав в это направление 400 млрд долларов.

Избранный президент, как передает BBC, также намеревается создать инвестиционный фонд 30 млрд долларов для борьбы с расовой дискриминацией, фонд 20 млрд долларов для реабилитации освобожденных из тюрем и помощи им и повысить минимальную зарплату в США до 15 долларов в час.

Пожалуй, самым громким предвыборным обещанием Джо Байдена было расширение государственной программы медицинского страхования, которой, по его словам, смогут воспользоваться 97% граждан Америки. К слову, по приблизительным подсчетам экспертов, в ближайшие 10 лет на такую страховку придется потратить 2,25 трлн долларов из бюджета.

В первые три месяца президентства Байден обещает отменить разделение детей нелегалов со взрослыми на границе с Мексикой, законодательно введенное Трампом. Кроме того, Байден выступает за бесплатные детские сады и увеличение количества бесплатных вузов.

Страховка президента

Несмотря на то что в выборах участвуют все неравнодушные к судьбе страны американцы, победителя в итоге определяет голосование выборщиков (людей, которых голосующие наделяют правом выбирать). Кстати, для американцев голосование – очень ответственное дело. В отличие от жителей ряда других стран, которым результаты зачастую известны еще до самого голосования, граждане США понимают, что способны реально влиять на свое будущее. Именно поэтому в день выборов у предвыборных участков собирались длинные очереди. А в супермаркетах во время small talk часто можно было услышать вопрос: «Кто ваш президент?»

Но, как известно, политика – дело хитрое… И оба кандидата заранее подстраховались. Так, козырем в рукаве у Байдена является блестящий юрист Камилла Харис, избранная вице-президентом от Демократической партии. Если все пойдет по плану, то она станет первой женщиной – вице-президентом США и вступит в должность, как и Байден, 20 января 2021 года. Согласно американскому законодательству, если с президентом что-то случается (он умирает, уходит в отставку, получает импичмент или признается недееспособным), именно вице-президент занимает его должность.

А Дональд Трамп, как сообщает портал Axios, планирует для начала создать команду по пересчету голосов и провести ряд митингов, на которых обещает публично предъявить свидетельства о смерти тех избирателей, которые якобы получили бюллетени и проголосовали. Тем самым Трамп намерен доказать факт мошенничества со стороны Байдена. Особенно много таких фиктивных голосов, по мнению действующего президента, в Джорджии, Аризоне и Пенсильвании.

К тому же Трамп рассчитывает оспорить выборы в Верховном суде, на должность члена которого он незадолго до начала предвыборной гонки продвинул кандидатуру Эми Кони Барретт. Назначение Барретт было нежелательным для демократов, поскольку с ее приходом в Верховный суд баланс либералов и консерваторов должно было установиться в отношении 3 к 6. Баррет была утверждена в должности судьи за неделю до выборов. Это событие считается одним из важных в борьбе Трампа за президентское кресло, ведь при оспаривании результатов выборов именно Верховный суд будет принимать окончательное решение.