«Арсенал» хочет подписать игроков «Баварии» и «Интера»

За какими футболистами следит клуб?

Лондонский футбольный клуб этим летом вложился в трансфер одного новичка, приобретя хавбека «Атлетико» Томаса Парти. Небольшой трансферный бюджет не позволил «канонирам» серьезно закупиться летом и осенью, зато зимой планы у «Арсенала» серьезные. К тому же сейчас команда идет в середине турнирной таблицы. Да и букмекеры, по мнению издания BetON, дают слишком большие котировки на место «пушкарей» даже в топ-5 английского чемпионата. Возможно, готовящиеся зимние трансферы изменят представление букмекеров.

Сделки с немцами

Аналитики букмекерской конторы Париматч считают очень реальным трансфер защитника «Баварии» Джерома Боатенга в «Арсенал». Правда, конкурентом «канониров» в ноябре стал «Тоттенхэм». Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, за 32-летним немецким защитником лично следит главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, который еще два года назад хотел пригласить Боатенга в «Манчестер Юнайтед».

Правда, зимой переход вряд ли состоится. Ведь летом 2021-го года Джером станет свободным агентом. Сам игрок отказывается вести переговоры о продлении текущего соглашения. Но в январе он сможет весит переговоры о новом контракте, поэтому руководство «Арсенала» попробует договориться с ним и прислать проект контракта.

Также руководство «Арсенала» следит за полузащитником ФК «Ред Булл Зальцбург» Домиником Собослаи. По сообщения авторитетного журналиста Николы Скиры, «Арсенал» уже ведет переговоры с футболистом. Лондонцы предлагают ему контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон. Этот двадцатилетний игрок также привлек внимание «Милана», но у «канониров» больше шансов подписать этого игрока. В текущем сезоне Собослаи провел шесть матчей за «Зальцбург» в высшей лиге Австрии и отдал четыре результативные передачи.

Лондонцы обращаются внимание и на итальянский рынок, где выступает хавбек Николо Барелла. Его текущий клуб «Интер» намерен подписать новый контракт с полузащитником, чтобы исключить его переход в другой клуб. Вместе с «Арсеналом» за Николо следят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Барселона». Миланский клуб очень хочет сохранить игрока и готов увеличить его оклад на полтора миллиона евро и продлить соглашение до 2025 года. В шести матчах Серии А в этом сезоне Барелла отдал три голевых паса.

Вратарь из УПЛ и проблема Озила

Скаты «Арсенала» просматривали вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина. По данным издания Corriere dello Sport, этот футболист также привлек внимание «Байера». Интересно, что контракт 19-летнего Трубина с донецким клубом рассчитан до 2024-го года. Трубин стабильно играет в этом сезоне, а также помог своей команде обыграть «Реал» (3:2) и сыграть вничью с «Интером» (0:0) в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

К тому же зимой «Арсенал» вновь попытается решить вопрос с полузащитником Месутом Озилом. В октябре он отказался от перехода в «Аль-Наср Эр-Рияд». Саудовцы предлагали за 31-летнего немца пять миллионов фунтов. При этом «Арсенал» ищет любую возможность продать Озила, дорогостоящее соглашение с которым рассчитано до июня 2021-го года.