﻿﻿﻿﻿﻿

«Арсенал» хочет подписать игроков «Баварии» и «Интера»

«Арсенал» хочет подписать игроков «Баварии» и «Интера»
Фото:footboom.net

За какими футболистами следит клуб?

Лондонский футбольный клуб этим летом вложился в трансфер одного новичка, приобретя хавбека «Атлетико» Томаса Парти. Небольшой трансферный бюджет не позволил «канонирам» серьезно закупиться летом и осенью, зато зимой планы у «Арсенала» серьезные. К тому же сейчас команда идет в середине турнирной таблицы. Да и букмекеры, по мнению издания BetON, дают слишком большие котировки на место «пушкарей» даже в топ-5 английского чемпионата. Возможно, готовящиеся зимние трансферы изменят представление букмекеров.

Сделки с немцами

Аналитики букмекерской конторы Париматч считают очень реальным трансфер защитника «Баварии» Джерома Боатенга в «Арсенал». Правда, конкурентом «канониров» в ноябре стал «Тоттенхэм». Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, за 32-летним немецким защитником лично следит главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, который еще два года назад хотел пригласить Боатенга в «Манчестер Юнайтед».

Правда, зимой переход вряд ли состоится. Ведь летом 2021-го года Джером станет свободным агентом. Сам игрок отказывается вести переговоры о продлении текущего соглашения. Но в январе он сможет весит переговоры о новом контракте, поэтому руководство «Арсенала» попробует договориться с ним и прислать проект контракта.

Также руководство «Арсенала» следит за полузащитником ФК «Ред Булл Зальцбург» Домиником Собослаи. По сообщения авторитетного журналиста Николы Скиры, «Арсенал» уже ведет переговоры с футболистом. Лондонцы предлагают ему контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон. Этот двадцатилетний игрок также привлек внимание «Милана», но у «канониров» больше шансов подписать этого игрока. В текущем сезоне Собослаи провел шесть матчей за «Зальцбург» в высшей лиге Австрии и отдал четыре результативные передачи.

Лондонцы обращаются внимание и на итальянский рынок, где выступает хавбек Николо Барелла. Его текущий клуб «Интер» намерен подписать новый контракт с полузащитником, чтобы исключить его переход в другой клуб. Вместе с «Арсеналом» за Николо следят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Барселона». Миланский клуб очень хочет сохранить игрока и готов увеличить его оклад на полтора миллиона евро и продлить соглашение до 2025 года. В шести матчах Серии А в этом сезоне Барелла отдал три голевых паса. 

Вратарь из УПЛ и проблема Озила

Скаты «Арсенала» просматривали вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина. По данным издания Corriere dello Sport, этот футболист также привлек внимание «Байера». Интересно, что контракт 19-летнего Трубина с донецким клубом рассчитан до 2024-го года. Трубин стабильно играет в этом сезоне, а также помог своей команде обыграть «Реал» (3:2) и сыграть вничью с «Интером» (0:0) в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

К тому же зимой «Арсенал» вновь попытается решить вопрос с полузащитником Месутом Озилом. В октябре он отказался от перехода в «Аль-Наср Эр-Рияд». Саудовцы предлагали за 31-летнего немца пять миллионов фунтов. При этом «Арсенал» ищет любую возможность продать Озила, дорогостоящее соглашение с которым рассчитано до июня 2021-го года.

profile-sample2
В Великобритании установили памятник советским летчикам
12-11-2020
profile-sample2
У британцев будет четыре выходных дня в честь юбилея правления королевы
12-11-2020
profile-sample2
Rolls-Royce планирует построить 16 мини-АЭС в Британии
12-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.