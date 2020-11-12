У британцев будет четыре выходных дня в честь юбилея правления королевы

В 2022 году Елизавета II отметит 70-летие своего правления

В 2022 году Елизавета II отметит 70-летие своего правления. Она взошла на трон в 1952 году, будучи 25-летней девушкой. С тех пор в стране сменилось четырнадцать премьер-министров, подсчитала газета The Guardian.

В честь этой даты в Лондоне и других крупных городах пройдут масштабные праздничные мероприятия, которые «соединят в себе традиционную британскую помпезность и ультрасовременные технологии», обещает министерство культуры Великобритании.

А главное, британцы получат четыре выходных дня – со 2 по 5 июня. Для этого bank holiday в конце мая сдвинут на июнь и введут дополнительный нерабочий день.

«Платиновый юбилей позволит Ее Величеству выразить благодарность за поддержку и преданность, которую она получила во время своего правления. Королева надеется, что как можно больше людей смогут присоединиться к празднованию», – прокомментировал новость представитель Букингемского дворца.

В 2002 году на праздничном мероприятии в честь юбилея правления гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй сыграл God Save the Queen на крыше Букингемского дворца, а в 2012 году для лондонцев устроили концерт с участием Стиви Уандера, Элтона Джона и Пола Маккартни.