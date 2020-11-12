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Выбираем добавки с коллагеном: морской или животный

Выбираем добавки с коллагеном: морской или животный
фотоfreepik.com

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

Коллаген – самый распространенный белок в нашем теле. Он отвечает за структуру и плотность кожи, именно он обеспечивает ее эластичность, упругость и молодость. С возрастом выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты замедляется, что приводит к сухости кожи, тусклому цвету лица, морщинам, болям в суставах и другим признакам старения. К счастью, есть великое множество напитков и порошков, созданных из качественного коллагена, которые помогают восполнить недостаток этого белка и напитать им организм, то есть мы можем поддерживать красоту изнутри.

Строительный белок

Белок является строительным блоком для общего метаболизма нашего тела. Коллаген – это тот белок, который образует соединительные волокна в тканях: коже, связках, хрящах и костях. Он составляет 25% общего белка тела и 80% общей соединительной ткани. Коллаген действует как своего рода внутриклеточный клей: он поддерживает, придает форму и объем кровеносным сосудам, которые питают кости, суставы и жизненно важные органы, такие как сердце, почки и печень. Он помогает тканям выдерживать растяжение и замедляет уменьшение их эластичности.

После 25 лет естественная способность организма пополнять запасы коллагена в коже уменьшается примерно на 1,5% в год. Кроме того, выработка коллагена зависит от образа жизни (курит ли человек, есть ли у него другие вредные привычки), питания, воздействия окружающей среды, биологических факторов, например возрастных гормональных изменений.

Прием качественного коллагена поможет замедлить процесс старения кожи, предотвратить травмы, а также улучшить усвоение аминокислот. Исследования показали, что оптимальная порция гидролизата коллагена равна 4–7 г в день. Оптимальный результат вы получите, если параллельно с приемом коллагеновых добавок будете заниматься спортом: во время физической активности стимулируется выработка и синтез коллагена.

Источники коллагена

Существует много источников коллагена, но два основных – это гидролизованный морской и животный коллаген. Первый производят из кожи и костей рыб, второй – из хрящевых, костных и дермальных тканей птиц и рогатого скота. Известны 28 типов коллагена, но более 90% из них объединены в 4 основных типа. Морской коллаген относится к первому типу, а в животном содержатся разные типы, именно поэтому биодобавки хорошо комбинировать или чередовать, чтобы получить максимальный эффект.

Ниже я расскажу о двух марках, которые выпускают качественный коллаген (одна – морской, другая – животный).

Морской коллаген

Порционный жидкий морской коллаген LQ Skin Hair Nails Max

От £29,99 (10 × 50 мл) // lqcollagen.com

Жидкий коллаген «все в одном» – научная разработка для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей. Продукт содержит морской коллаген (7 г), гиалуроновую кислоту, биотин, селен и комплекс витаминов и имеет вкус маракуйи. Принимать его рекомендуется ежедневно, курсом как минимум месяц, а для наилучшего результата – три месяца. В каждой упаковке – десять пузырьков (50 мл) с шотами. Покупать курс выгоднее: £59,98 за месяц, £175,50 за три месяца.

В составе – гидролизованный морской коллаген, глюкозамин, гиалуроновая кислота, ресвератрол, витамин C, витамин E, кремний, натуральный подсластитель стевия, биотин (способствует поддержанию нормального состояния кожи и волос), селен (отвечает за красоту ногтей). Skin Hair Nails Max не содержит глютена, лактозы и молочных продуктов. В одной порции содержится 225% рекомендуемой суточной нормы витамина С.

Удобную бутылочку на 50 мл можно взять с собой в тренажерный зал, на работу или на отдых.

Чем хорош коллаген в жидкой форме? Жидкость усваивается организмом гораздо эффективнее, чем таблетки. Одна порция Skin Hair Nails Max содержит количество активных ингредиентов как в 15 таблетках!

Уже смешанный напиток можно хранить в холодильнике.

Коллаген первого типа является основным строительным материалом для кожи и хрящей человека. Гидролизованный морской коллаген содержит больше коллагена первого типа, чем другие источники: гидролизация расщепляет коллаген на пептиды, которые легче усваиваются организмом, более мелкие молекулы легче попадают в систему кровообращения. Наш умный организм использует такой коллаген в местах, где он больше всего необходим.

Ресвератрол – важный ингредиент красоты, извлекаемый из винограда, один из самых мощных антиоксидантов. Действует как защитный антибиотик, вырабатываемый растениями при стрессе.

Гиалуроновая кислота – натуральный увлажнитель для организма, который может удерживать воду в тысячу раз больше собственного веса. Примерно половина гиалуроновой кислоты в организме находится в коже, где она и помогает удерживать влагу. С возрастом естественное производство гиалуроновой кислоты организмом замедляется, что может привести к появлению признаков старения кожи, морщин.

Витамин Е помогает защитить кожу от стресса и повреждений.

Глюкозамин стимулирует синтез гиалуроновой кислоты.

Витамин С – сильный антиоксидант, защищающий клетки от окисления.

Селен – незаменимый минерал, поддерживающий хорошее состояние ногтей.

Биотин (или витамин B7) помогает поддерживать кожу и волосы в хорошем состоянии.

Морской коллаген в виде порошка LQ Skin Hair Nails Collagen Powder

£34,99 за 300 г // lqcollagen.com

Если вы предпочитаете добавлять коллагеновый порошок в смузи и другие напитки или вам просто не нравятся готовые коллагеновые шоты, можно попробовать продукт в порошковом виде, опять же со вкусом маракуйи. В Skin Hair Nails Powder содержится 10 г морского коллагена на порцию порошка 15 г. Такой упаковки хватит на двадцать дней использования. В составе, кроме коллагена, те же активные ингредиенты, что и в жидкой версии: гиалуроновая кислота, биотин, селен и витамин С.

Животный коллаген

Great Lakes Gelatin Collagen Hydrolysate

£29,95 за 454 г // amazon.co.uk

Всем нравится ощущать прилив энергии и бодрости, но иногда организму, особенно нашим костям, суставам и мышцам, требуется подзарядка. Прекрасно, если вы начали заниматься спортом во время карантина, однако не стоит забывать и о восстановлении. И здесь на помощь приходит гидролизат коллагена животного происхождения (кошерный, из крупного рогатого скота, выращенного на пастбищах). Это пищевая добавка с уникальным сочетанием полезных аминокислот и минералов. Он выпускается как в банках разного объема (от 226 г), так и в новой форме – порционных саше, которые удобно брать с собой в дорогу. Еще одно преимущество порошка – он совершенно безвкусен и не имеет специфического запаха (а запах очень часто отталкивает от приема коллагена в виде порошка). Принимать его можно не только с холодными, но и с горячими напитками.

При регулярном применении порошковый коллаген от Great Lakes помогает уменьшить боли в суставах, при этом улучшая состояние кожи, волос и ногтей. Он также способствует оздоровлению пищеварительной системы и более спокойному глубокому сну. Многочисленные научные исследования доказали повышение гибкости суставов и плотности костной ткани, поддержку сухожилий и связок за счет укрепления соединительных тканей. Таким образом, коллаген помогает предотвратить травмы и ускорить процесс заживления, а также позволяет наращивать мышечную массу при занятиях спортом.

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