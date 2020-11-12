subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

В Великобритании установили памятник советским летчикам

В Великобритании установили памятник советским летчикам

Церемония открытия мемориального камня прошла 11 ноября

11 ноября, в День поминовения героев войн, в Великобритании стостоялось открытие памятника советским летчикам, приуроченное к 75-летию Победы.

У городского собора в центре Эррола был установлен мемориальный камень из шокшинского малинового кварцита, которым облицована Могила неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Автор памятника – карельский скульптор Александр Ким. Мемориальная доска создана по проекту Ивана Юдинкова, внука пилота МАОН.

В разгар Второй мировой войны британское правительство передало Советскому Союзу, испытывающему острую нехватку транспортных самолетов, партию двухмоторных бомбардировщиков «Албемарл». Многочасовой ночной перелет над Северным морем и оккупированными врагом территориями был под силу лишь летчикам-асам. Для выполнения секретного задания Государственного комитета обороны были отобраны опытные экипажи Московской авиагруппы особого назначения ГВФ (МАОН) – соединения военно-транспортной авиации, сформированного в июне 1941 года из лучших гражданских авиаторов страны для выполнения заданий Верховного командования.

Летчики МАОН доставляли продовольствие в блокадный Ленинград, проводили массированные десантные операции в тылу врага, снабжали боеприпасами окруженные подо Ржевом и Вязьмой войска, эвакуировали раненых в последние дни обороны Севастополя, забрасывали разведчиков-парашютистов и привозили в партизанские леса помощь с Большой земли. В начале 1943 года в обстановке строжайшей секретности советских офицеров по группам перебросили на авиабазу Эррол на востоке Шотландии, где они вступили в состав особого 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки экипажей и перегонки самолетов в Москву.

 

История легендарной авиагруппы и советско-британской союзнической операции «Албемарл» получила широкую известность после выхода книги «Летчики особого назначения», написанной Анной Белорусовой, внучкой командира экипажа МАОН Петра Колесникова. В тот же день, 11 ноября, на родине героя, в селе Митрофановка Воронежской области, будет открыт мемориальный музей.

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорит: «До прибытия в Британию с союзнической миссией летчики участвовали в тяжелейших сражениях Великой Отечественной войны, до перелома под Сталинградом. Сегодня они стали символом всеобщего уважения к боевому прошлому двух народов, выстоявших плечом к плечу в войне против нацизма. Памятник в Эрроле – это результат добровольных и бескорыстных усилий людей России и Великобритании, которых объединило стремление передать эту память будущим поколениям».

Обращение Посла России Андрея Владимировича Келина:

«Дорогие друзья! Открытие мемориала – повод вспомнить об искреннем боевом братстве советского и британского народов, примером которого по праву является совместная операция «Албемарл».  Памятник в Эрроле – это результат добровольных и бескорыстных усилий людей России и Великобритании, которых объединило стремление передать эту память будущим поколениям. В этот светлый день позвольте пожелать всем россиянам и британцам здоровья, долголетия, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой!»

profile-sample2
В Великобритании установили памятник советским летчикам
12-11-2020
profile-sample2
У британцев будет четыре выходных дня в честь юбилея правления королевы
12-11-2020
profile-sample2
Rolls-Royce планирует построить 16 мини-АЭС в Британии
12-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.