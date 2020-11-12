В Великобритании установили памятник советским летчикам

Церемония открытия мемориального камня прошла 11 ноября

11 ноября, в День поминовения героев войн, в Великобритании стостоялось открытие памятника советским летчикам, приуроченное к 75-летию Победы.

У городского собора в центре Эррола был установлен мемориальный камень из шокшинского малинового кварцита, которым облицована Могила неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Автор памятника – карельский скульптор Александр Ким. Мемориальная доска создана по проекту Ивана Юдинкова, внука пилота МАОН.

В разгар Второй мировой войны британское правительство передало Советскому Союзу, испытывающему острую нехватку транспортных самолетов, партию двухмоторных бомбардировщиков «Албемарл». Многочасовой ночной перелет над Северным морем и оккупированными врагом территориями был под силу лишь летчикам-асам. Для выполнения секретного задания Государственного комитета обороны были отобраны опытные экипажи Московской авиагруппы особого назначения ГВФ (МАОН) – соединения военно-транспортной авиации, сформированного в июне 1941 года из лучших гражданских авиаторов страны для выполнения заданий Верховного командования.

Летчики МАОН доставляли продовольствие в блокадный Ленинград, проводили массированные десантные операции в тылу врага, снабжали боеприпасами окруженные подо Ржевом и Вязьмой войска, эвакуировали раненых в последние дни обороны Севастополя, забрасывали разведчиков-парашютистов и привозили в партизанские леса помощь с Большой земли. В начале 1943 года в обстановке строжайшей секретности советских офицеров по группам перебросили на авиабазу Эррол на востоке Шотландии, где они вступили в состав особого 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки экипажей и перегонки самолетов в Москву.

История легендарной авиагруппы и советско-британской союзнической операции «Албемарл» получила широкую известность после выхода книги «Летчики особого назначения», написанной Анной Белорусовой, внучкой командира экипажа МАОН Петра Колесникова. В тот же день, 11 ноября, на родине героя, в селе Митрофановка Воронежской области, будет открыт мемориальный музей.

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорит: «До прибытия в Британию с союзнической миссией летчики участвовали в тяжелейших сражениях Великой Отечественной войны, до перелома под Сталинградом. Сегодня они стали символом всеобщего уважения к боевому прошлому двух народов, выстоявших плечом к плечу в войне против нацизма. Памятник в Эрроле – это результат добровольных и бескорыстных усилий людей России и Великобритании, которых объединило стремление передать эту память будущим поколениям».

Обращение Посла России Андрея Владимировича Келина:

«Дорогие друзья! Открытие мемориала – повод вспомнить об искреннем боевом братстве советского и британского народов, примером которого по праву является совместная операция «Албемарл». Памятник в Эрроле – это результат добровольных и бескорыстных усилий людей России и Великобритании, которых объединило стремление передать эту память будущим поколениям. В этот светлый день позвольте пожелать всем россиянам и британцам здоровья, долголетия, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой!»