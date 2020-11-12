Праздник к нам приходит!

Делимся подборкой рождественских роликов
Праздника хочется всегда, особенно в пандемию коронавируса! Пока что неясно, будут ли в Британии действовать какие-то карантинные ограничения на Рождество, но магазины уже начали выпускать праздничные рекламные ролики. Делимся с вами подборкой.
Argos
В этом году Argos решили не тянуть резину и выпустили ролик 1 ноября, сразу после Хеллоуина. Две девочки, Люси и Дейзи, показывают фокусы своей семье под зажигательный трек от Гэри Барлоу.
Asda
Карантин – не повод отказываться от праздника! Для хорошего настроения не обязательно ехать за тридевять земель, достаточно собраться всей семьей у рождественского стола.
Aldi
Сеть супермаркетов Aldi выпустила новый ролик со своим маскотом – морковкой Кевином, который пытается успеть к Рождеству домой.
Amazon
Реклама от интернет-магазина с легкостью может выжать слезу! Ретейлер решил обратиться к людям, чьи планы нарушила пандемия.
TK Maxx
Рождество – время ярких красок и удивительных нарядов! TK Maxx призывает не забывать о моде и порадовать себя модным аутфитом.
Coca-Cola
Грузовики Coca-Cola стали символом приближающегося чуда. В этом году они не проедут по британским городам из-за коронавируса, однако компания нашла способ удивить – и пригласила оскароносного Тайку Вайтити для работы над мини-фильмом. Получилось волшебно!
Disney
Всего за три минуты Дисней рассказал милую историю о бабушке, внучке и семейных традициях празднования Рождества.
John Lewis
Знаменитая сеть магазинов выпускает рождественские ролики уже 13 лет, каждый из которых становился шедевром. Новое видео обещают к середине ноября, а пока можно посмотреть ролик 2019 года с дракончиком Эдгаром.
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