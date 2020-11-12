Праздник к нам приходит!

Делимся подборкой рождественских роликов

Праздника хочется всегда, особенно в пандемию коронавируса! Пока что неясно, будут ли в Британии действовать какие-то карантинные ограничения на Рождество, но магазины уже начали выпускать праздничные рекламные ролики. Делимся с вами подборкой.

Argos

В этом году Argos решили не тянуть резину и выпустили ролик 1 ноября, сразу после Хеллоуина. Две девочки, Люси и Дейзи, показывают фокусы своей семье под зажигательный трек от Гэри Барлоу.



Asda

Карантин – не повод отказываться от праздника! Для хорошего настроения не обязательно ехать за тридевять земель, достаточно собраться всей семьей у рождественского стола.



Aldi

Сеть супермаркетов Aldi выпустила новый ролик со своим маскотом – морковкой Кевином, который пытается успеть к Рождеству домой.



Amazon

Реклама от интернет-магазина с легкостью может выжать слезу! Ретейлер решил обратиться к людям, чьи планы нарушила пандемия.



TK Maxx

Рождество – время ярких красок и удивительных нарядов! TK Maxx призывает не забывать о моде и порадовать себя модным аутфитом.



Coca-Cola

Грузовики Coca-Cola стали символом приближающегося чуда. В этом году они не проедут по британским городам из-за коронавируса, однако компания нашла способ удивить – и пригласила оскароносного Тайку Вайтити для работы над мини-фильмом. Получилось волшебно!



Disney

Всего за три минуты Дисней рассказал милую историю о бабушке, внучке и семейных традициях празднования Рождества.

John Lewis

Знаменитая сеть магазинов выпускает рождественские ролики уже 13 лет, каждый из которых становился шедевром. Новое видео обещают к середине ноября, а пока можно посмотреть ролик 2019 года с дракончиком Эдгаром.

