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Rolls-Royce планирует построить 16 мини-АЭС в Британии

Rolls-Royce планирует построить 16 мини-АЭС в Британии

Это создаст более 6 тыс. рабочих мест, но экологи выступают против

Консорциум компаний под руководством Rolls-Royce планирует построить в Британии 16 небольших атомных электростанций в ближайшие пять лет, пишет BBC. Это позволит создать более 6 тыс. рабочих мест и достичь нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу. Ранее британское правительство поставило целью сократить уровень выбросов до минимума к 2050 году.

По словам представителей Rolls-Royce, будущее остается за небольшими АЭС с малыми модульными реакторами: их компоненты проще изготовить и отправить к месту строительства. Это, в свою очередь, сократит сроки возведения и снизит итоговую стоимость.

Каждая такая АЭС будет выдавать мощность в 440 мегаватт – этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством город типа Шеффилда. Строительство одной станции обойдется государству в £2 млрд.

Для сравнения, итоговая стоимость АЭС, строящейся сейчас в Сомерсете, составит около £22 млрд, но она будет производить более 3 гигаватт электроэнергии.

Однако «Гринпис» и другие природоохранные организации выступают против строительства. По их словам, риск радиоактивных выбросов не зависит от размера станции. Главный научный сотрудник «Гринпис» в Британии Дуг Парр заявил, что правительству необходимо инвестировать в водородную или геотермальную энергетику.

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