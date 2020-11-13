Британцы стали чаще думать о переезде в другие страны

Удаленная работа позволяет уехать, сохранив доход

Граждане Великобритании стали чаще задумываться о переезде в другие страны Европы, сообщает Property Wire. Переход на удаленную работу из-за пандемии коронавируса позволил им сменить локацию без потери дохода.

Многие обратились к онлайн-платформам по аренде и покупке жилья. Так, число посетителей сервиса Kyero выросло на 30% с апреля по июнь 2020 года.

Больше всего переездом интересуются молодые люди от 25 до 34 лет: число посетителей в этой возрастной категории увеличилось на 19%.

Несмотря на неопределенность с карантином в других странах, интерес к зарубежной недвижимости среди британцев оставался высоким в течение лета. Количество просмотров жилья в Испании выросло на 18% по сравнению с летом 2019 года, пишет PropertyInvestorToday.

По мнению создателя Kyero Луизы Делл, тенденция останется прежней и во вторую волну пандемии. «Люди поняли, что время – это самое дорогое, что у них есть. Они больше не откладывают мечты на потом, а стараются воплотить их в жизнь», – добавила Делл.

Некоторые страны открыто заявляют о том, что готовы принять иностранцев. Так, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли предложила правительству ввести новую визовую схему. По ней иностранные граждане, работающие удаленно, смогут жить на острове до года и наслаждаться теплой погодой.