Великобританию ждут теплые, но дождливые выходные

Температура в отдельных областях поднимется до 16 градусов

В это время года температура воздуха в Британии обычно составляет порядка 4 градусов по Цельсию. Тем не менее, ноябрь 2020 года выдался неожиданно теплым, пишет Mirror. Кажется, в страну пришло самое настоящее «бабье лето».

Эти выходные также будут теплыми, предупреждают синоптики из Met Office. Однако солнечная погода грозит смениться затяжными ливнями и шквалистым ветром до 80 км/ч. Непогода уже пришла в Северную Ирландию и Шотландию, а Уэльс и Англия ощутят на себе удар грозового фронта к вечеру пятницы, 13 ноября, или утру субботы, 14 ноября.

Температура воздуха на юге Соединенного Королевства составит 14-15 градусов по Цельсию, в некоторых областях она поднимается до 16 градусов. В воскресенье будет немного прохладнее, но чуть более солнечно.

Однако уже на следующей неделе в стране резко похолодает; на севере страны ожидаются снег и заморозки. По мнению метеорологом, декабрь 2020 года будет немного холоднее обычного.