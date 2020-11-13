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Ученики начальных классов в Англии стали хуже писать и считать

Ученики начальных классов в Англии стали хуже писать и считать
Фото:123rf.com

Причиной тому – закрытие школ в первую волну пандемии

Успеваемость учеников начальных классов в Англии резко снизилась после закрытия школ в первую волну пандемии, пишет The Guardian. Дети из малообеспеченных и неблагополучных семей показали особенно плохие результаты.

Для оценки знаний по английскому языку и математике школы используют тесты RS Assessment от Hodder Education. В этом году из-за карантина ученики смогли сдать их только осенью. Аналитики SchoolDash обработали данные из 1,7 тыс. школ: выяснилось, что дети стали хуже писать, считать и понимать содержание текста.

По данным RS Assessment, средний балл по аудированию у детей шести лет снизился на 16%, по пониманию прочитанного – на 15%, по правописанию – на 10%.

Успеваемость по математике снизилась на 14% у детей всех возрастных групп, при этом хуже всего они справлялись с задачами по геометрии и вычислением дробей. Худшие результаты показали дети из малообеспеченных семей на севере Англии и в Мидленде. 

«Пройдет еще какое-то время, прежде чем мы сможем понять реальный масштаб проблемы. Необходимо, чтобы каждый ребенок получил поддержку и смог наверстать упущенное», – заявил глава профсоюза школьных работников NAHT Джеймс Боуэн.

 

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