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Фасад Tate Britain украсила неоновая инсталляция

Фасад Tate Britain украсила неоновая инсталляция
Фото:instagram.com/tate

Она посвящена празднованию Дивали

Дивали, главный индийский и индуистский праздник, символизирующий победу света над тьмой и добра над злом, пришелся в этом году на 14 ноября. Его неизменными атрибутами являются свечи, лампы, огни, национальная музыка и специальные угощения. Обычно в небо запускают фейерверк в честь принца Рамы, который, согласно легенде, вернул человечество из тьмы к свету.

Торжественные мероприятия и фейерверки в Лондоне были отменены из-за коронавируса, однако британская художница Чила Кумари Бурман нашла необычный способ отметить праздник, пишет Time Out. На фасаде галереи Tate Britain появилась необычная неоновая инсталляция ее авторства.

Фото: instagram.com/ukdaily

В светящихся фигурах можно найти отсылки к индийской мифологии, современной поп-культуре, феминизму и главному атрибуту Дивали – свету и огню. Инсталляция пробудет на фасаде до конца января 2021 года, чтобы поднять настроение и добавить немного ярких красок.

Фото: instagram.com/ukdaily

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