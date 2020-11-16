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Принц Чарльз отказывается смотреть сериал «Корона»

Принц Чарльз отказывается смотреть сериал «Корона»
Фото:instagram.com/thecrownnetflix

Друзья принца недовольны тем, как его изобразили на экране

15 ноября на стриминговом сервисе Netflix вышел четвертый сезон сериала «Корона» (The Crown). Он рассказывает о разных периодах правления Елизаветы II; актерский состав меняют по мере взросления персонажей. Сейчас королеву играет Оливия Коулман, а в первом сезоне роль исполняла Клэр Фой.

Новый сезон рассказывает историю принца Чарльза и принцессы Дианы, пишет The Telegraph. Сам наследник престола предпочитает как можно меньше о нем слышать и даже не собирается его смотреть, утверждает инсайдер королевской семьи. А вот друзья принца, по сообщению газеты The Mail on Sunday, недовольны тем, как его изобразили на экране.

По их словам, сериал излишне сосредоточился на непростых отношениях Дианы и Чарльза, который, даже вступив в брак, по-прежнему любил Камиллу Паркер-Боулз. По сценарию принц ведет себя отстраненно, не оказывает Диане должного внимания, завидует ее популярности, а в конце сезона относится к принцессе с презрением.

«Сериал вновь поднимает проблему тридцатилетней давности и делает это без уважения к королевской семье, не считаясь с их чувствами. Это несправедливо», – прокомментировал сериал один из друзей Чарльза. 

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