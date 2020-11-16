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Разрыв между богатыми и бедными в Британии продолжает увеличиваться

Разрыв между богатыми и бедными в Британии продолжает увеличиваться
Фото:123rf.com

У трети британцев на счету лежит меньше £1,5 тыс.

Разрыв между богатыми и бедными в Британии продолжает расти из-за второй волны пандемии и последовавших за ней ограничений, пишет City A.M. В этом году норма накоплений по стране поднялась до рекордных 29,1%, однако откладывать деньги удается только людям с достатком.

По данным аналитического центра CEME, у трети британцев на счету лежит меньше £1,5 тыс.

Рабочему классу не удается делать сбережения: многим платят лишь 80% от обычного дохода по программе furlough, некоторых сократили. С июля по сентябрь 2020 года работу потеряли 314 тыс. человек. В то же время работники среднего класса, так называемые белые воротнички, сумели укрепить свое финансовое положение. Большинство из них начиная с марта работает удаленно, поэтому не тратит деньги на проезд и обеды.

Хуже всего приходится молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет: три четверти из них не владеют собственным жильем, поэтому вынуждены тратить часть дохода на аренду или выплату ипотеки. Аналитики предлагают ввести налоговые льготы и снизить процентные ставки на период пандемии, а в будущем – организовать в школах уроки финансового планирования, где детей научили бы делать накопления.

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