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Число разводов в Англии и Уэльсе приблизилось к максимуму за 50 лет

Число разводов в Англии и Уэльсе приблизилось к максимуму за 50 лет
Фото:123rf.com

Семейные юристы предсказывают настоящий бум разводов на фоне пандемии

Число разводов по Англии и Уэльсу выросло на 18,4% за год, сообщает Sky News. По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), в 2018 году было зафиксировано 90,8 тыс. случаев развода, в 2019 году – уже 107,6 тыс.

Это самый высокий показатель с 2014 года (тогда распались 111 тыс. семейных пар) и самый большой процентный прирост c 1972 года, когда приняли закон, упростивший правила развода.

Количество разводов среди однополых пар увеличилось вдвое – с 428 в 2018 году до 822 в 2019 году.

В качестве причины развода 49% женщин и 35% мужчин указывали «неблагоразумное поведение» (unreasonable behaviour). Эта категория может включать в себя серьезные обстоятельства (физическое или психологическое насилие), житейские разногласия или измену.

Средняя продолжительность брака снизилась незначительно – с 12,5 лет в 2018 году до 12,3 года в 2019-м.

Рост числа разводов частично объясняется тем, что в 2018 году суды рассмотрели не все заявления и перенесли часть на более поздний срок, говорят в ONS. Однако семейные юристы предсказывают настоящий бум разводов на фоне пандемии коронавируса, пишет BBC. По данным благотворительной организации Citizens Advice, количество запросов о разводе в сентябре увеличилось на 25% по сравнению с 2019 годом.

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